راه آهن گرگان - اینچه برون موجب توسعه گلستان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد نظری مهر صبح شنبه در بازدید از طرح های بندرترکمن به رفع موانع ممنوعیت صنعتی در استان در دولت نهم و دهم اشاره کرد و گفت: با برطرف شدن این موانع انواع صنایع مختلف در استان ایجاد شد.

وی گفت: راه اندازی راه آهن گرگان و اینچه برون، استحصال خاویار و پرورش ماهیان خاویاری در دریای خزر از جمله ظرفیت هایی است که می تواند استان را دوباره زنده و به بالندگی برساند.

وی بر عدالت محوری در جامعه و توسعه متوازن و پایدار در سطح منطقه تاکید کرد.

جواد قناعت استاندار گلستان نیز به پروژه های مهم و زیربنایی اقتصادی و گردشگری در سطح منطقه از جمله شروع عملیات تله کابین جاده نهار خوران گرگان ، آغاز عملیات فاز اول بزرگترین و اولین پروژه پرورش ماهیان خاویاری و تولید خاویار کشور در بندرترکمن و طرح گردشگری جزیره آشوراده اشاره و تصریح کرد : با ایجاد این نوع پروژه ها آینده بسیار درخشانی برای استان بویژه نواحی غرب استان مهیا خواهد شد.

در این مراسم بصورت منتخب 2 پروژه از جمله مجتمع اقامتی، پذیرایی، تفریحی، توریستی و ورزشی شرکت آسمانه خزر و اولین و بزرگترین پروژه پرورش ماهیان خاویاری و تولید خاویار کشور لنگ زنی و عملیات اجرایی آن آغاز شد.