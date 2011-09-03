2500 نفر در یزد خون خود را اهدا کردند

سیدعلی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان اهدای خون در ایام ماه رمضان امسال نسبت به سال گذشته از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است.

وی افزود: در 24 روز اول ماه مبارک رمضان دو هزار و 567 نفر برای اهدای خون به مراکز و پایگاه های انتقال خون مراجعه کردند که از این تعداد هزار و 966 نفر توانستند خون خود را اهدا کنند.

خدایی همچنین یادآور شد: در شبهای قدر نیز 632 نفر برای اهدای خون مراجعه کردند که 500 نفر توانستند خون خود را اهدا کنند.

وی همچنین از مراجعه 60 نفر از هموطنان زرتشتی برای اهدای خون در این ایام خبر داد و افزود: نیمی از این تعداد شرایط اهدای خون خود را داشتند.

خدایی بیان داشت: در مجموع حدود دو هزار و 500 نفر از مراجعه کنندگان به پایگاه های انتقال خون توانستند خون خود را اهدا کنند که این رقم نسبت به ماه رمضان گذشته از افزایش قابل توجهی برخوردار است.

وی با بیان اینکه اطلاع رسانی در زمینه عدم ایجاد مشکل برای روزه داری برای اهدا کنندگان خون صورت گرفته است، عنوان کرد: این اطلاع رسانی سبب افزایش مراجعات مردمی به پایگاه های انتقال خون شده است.

از ابتدای امسال تا پایان مردادماه 16 هزار و 267 نفر در پایگاه های انتقال خون استان یزد خون خود را به بیماران نیازمند اهدا کردند که نیمی از آنها را جوانان و چهار درصد آنان را زنان تشکیل می دهند.