کنفرانس فیزیک با رویکرد بررسی آزمایشگاه مجازی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیامک خادمی - دبیر دوازدهمین دوره کنفرانس آموزش فیزیک راهبردها و شیوه های موثر تدریس فیزیک، نقد و بررسی بسته آموزشی و کتابهای درسی فیزیک و آموزش فیزیک و آموزش و یادگیری الکتریکی درس فیزیک از محورهای این دوره از کنفرانس است.

وی با تاکید بر اینکه در این کنفرانس روشها و راههای توسعه و بهبود آموزش فیزیک بررسی می شود، خاطرنشان کرد: همزمان با برگزاری دوازدهمین کنفرانس آموزش فیزیک، دومین دوره کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه در دانشگاه امیرکبیر برگزار خواهد شد و طی آن نقش آزمایش در یادگیری مفاهیم فیریک، ارزشیابی فعالیت های آزمایشگاهی، راهکارهای ترویج آزمایش در آموزش فیزیک و آزمایشگاه مجازی بررسی می شود.



خادمی برگزاری نمایشگاهی از آخرین دستاوردهای این حوزه را از برنامه های جانبی این دو کنفرانس نام برد و یادآور شد: در این نمایشگاه دستاوردهایی در حوزه آموزش علوم فیزیک، شرکتهای سازنده تجهیزات آزمایشگاهی و دستاوردهای انجمن های علمی و آموزشی عرضه می شود.



به گفته دبیر این کنفرانس، برگزاری 13 کارگاه آموزشی با موضوعات فیزیک و آزمایشگاه های فیزیک از دیگر برنامه های این دو کنفرانس است.