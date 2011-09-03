مس جای حاشیه سازان نیست/ حضور بلاژویچ به بازیکنان روحیه داد

حمید حاج اسماعیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در جلسه کمیته بررسی وضعیت باشگاه مس درباره بازیکنان خاطی باشگاه صحبت شده و قرار است در چند روز آینده وضعیت چگونگی برخورد با آنها مشخص شود.

وی گفت: باید این بازیکنان در یک جلسه علت رفتار خود را توضیح دهند تا درنهایت کمیته انضباطی و گزارش کار مربیان وضعیت آنان را مشخص کند.

وی یادآورشد: رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل باشگاه مس با حضور در تمرینات تیم در کرج از نزدیک با بازیکنان و کادرفنی صحبت و مسائل تیم را بررسی کرده اند.

حاج اسماعیل زاده گفت: در گزارشی که سرپرست تیم داده فعلا مشکلی در تمرینات وجود ندارد و همه چیز طبق روال برنامه ریزی پیش می رود.

وی تصریح کرد: وضعیت سرمربی سابق، علت باخت ها، آمادگی تیم و وضعیت بازیکنان از جمله مسائلی هستند که در کمیته بررسی وضعیت باشگاه مس به آنها رسیدگی می شود.

این مسئول تاکید کرد: به کسی اجازه نمیدیهم در تیم کرمانی به مردم کرمان توهین کند و با افراد خاطی به سدت برخورد می شود و در صورت لزوم از مجموعه حذف می شوند همان طوریکه در روزهای اخیر شاهد حذف برخی افراد از تیم بودیم.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان افزود: تیم مس جای حاشیه نیست و با تمام توان در راستای ریشه یابی و برخورد با خاطیان گام برمی داریم.

وی گفت: در آینده نیز اگر موارد مشابهی در تیم دیده شود با جریمه سنگین مالی و انضباطی با فرد خاطی برخورد می کنیم.

وی ادامه داد: هم اکنون تمرینات تیم زیر نظر کادر فنی دنبال می شود و حضور بلاژویچ موجب روحیه در بازیکنان شده است و دور جدید بازیها با انگیزه و توان دو چندان شروع می شود و اشتباهات گذشته اصلاح می شود.