"پارانوئیا" در تنکابن به روی صحنه رفت

محمد مهدی مشهدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس صورتجلسه شورای بازبینی نمایش شهرستان تنکابن، نمایش پارانوئیا کاری از گروه نمایش معاصر به روی صحنه رفته است.

وی افزود: بازیگران این نمایش فریبرز رسولی پور، اکبر صادقی، امید اقتدار، سجاد دین پرست، شقایق رضایی،آمال ساقندیان، میثاق خوشخو، سمیرا گیلانی، فاطمه بیات سرمدی، ناصر گلیج هستند.

مشهدی گفت: ضیاء ولوی مدیر صحنه، محمد جمشیدی و فرید نظرپور طراحان پوستر، آناهیتا عسگر زاده طراح صحنه، سید سجاد دین پرست و میثاق خوشخو دستیاران کارگردان، فراز فلاح نژاد مشاور و طراح نور به عنوان همکاران فنی جهت اجرای نمایش پارانوئیا هستند.

شیوه نوین و تازه اجرای نمایش فوق مثال زدنی است.