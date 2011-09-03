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۱۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۴۰

مشهدی در گفتگو با مهر:

"پارانوئیا" در تنکابن به روی صحنه رفت

"پارانوئیا" در تنکابن به روی صحنه رفت

تنکابن - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تنکابن و عباس آباد گفت: نمایش " پارانوئیا " در تنکابن به روی صحنه رفت.

محمد مهدی مشهدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس صورتجلسه شورای بازبینی نمایش شهرستان تنکابن، نمایش پارانوئیا کاری از گروه نمایش معاصر به روی صحنه رفته است.

وی افزود: بازیگران این نمایش فریبرز رسولی پور، اکبر صادقی، امید اقتدار، سجاد دین پرست، شقایق رضایی،آمال ساقندیان، میثاق خوشخو، سمیرا گیلانی، فاطمه بیات سرمدی،  ناصر گلیج هستند.

مشهدی گفت: ضیاء ولوی مدیر صحنه، محمد جمشیدی و فرید نظرپور طراحان پوستر، آناهیتا عسگر زاده طراح صحنه، سید سجاد دین پرست و میثاق خوشخو دستیاران کارگردان، فراز فلاح نژاد مشاور و طراح نور به عنوان همکاران فنی جهت اجرای نمایش پارانوئیا هستند.

شیوه نوین و تازه اجرای نمایش فوق مثال زدنی است.

کد مطلب 1397920

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