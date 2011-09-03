سپرده گذاران احسان الزهرا به پول خود می رسند/ پرداخت 36 درصد سود

به گزارش خبرنگار مهر، هشت سال بعد از ورشکستگی صندوق عدل اسلامی همدان، یک صندوق قرض الحسنه دیگر در همدان به مرز ورشکستگی رسید و موجب ایجاد اضطراب در بین مردم همدان شد.

روزهای پایانی تیرماه امسال خبر ورشکستگی موسسه احسان الزهرا باعث ایجاد تنش در همدان شد و پس از آن بود که شمار زیادی از سپرده گذاران صندوق احسان الزهرا هر روز از دقایق ابتدایی صبح تا پاسی از شب را مقابل شعباتی از این موسسه که هیچ کس پاسخگوی سئوالهایشان نبود، سپری کردند.

روال همچنان ادامه داشت و روزانه مشتریان این موسسه برای دریافت پس اندازها و موجودی حساب خود جلو این موسسه صف می کشیدند و حتی در پی آن یگان ویژه نیز در خیابانی که شعبه اصلی این موسسه در آن مستقر بود تردد می کرد.

صندوق قرض الحسنه احسان الزهرا همدان با تبلیغات پرسروصدا وارد عرصه شد اما دیری نپایید که به جرگه ورشکستگان پیوست.

این اتفاق درحالی رخ داد که درست هشت سال پیش در چنین روزهایی صندوق قرض الحسنه عدل اسلامی همدان نیز به مرز ورشکستگی رسید و شمار زیادی از شهروندان همدانی که سپرده های خود را به امید دریافت وام با بهره و سود کم نزد این موسسه قرار داده بودند، متضرر شدند.

با این تفاسیر روزگار سپری شد تا اینکه در آخرین خبرها حرف و حدیث هایی مبنی بر اعلام روز پرداخت سپرده ها، در بین مردم و سپرده گذاران رد و بدل شد.

در همین راستا گفتگویی با مدیران و مسئولان دست اندرکار درفع این معضل انجام شد که در نهایت رئیس کمیته ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه استان همدان به روشن سازی موضوع پرداخت.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری و رئیس کمیته ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه استان همدان گفت: سپرده‌گذاران صندوق قرض‌الحسنه احسان الزهراء(س) از امروز دوازدهم شهریور ماه بر اساس برنامه اعلام شده بخشی از مبالغ موجود در حساب‌های خود را دریافت می کنند.

احمد فضلعلی اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته افرادی که کمتر از 100 هزار تومان در صندوق قرض‌الحسنه احسان الزهراء سپرده دارند از 12 اردیبهشت ماه جاری به مدت یک ماه کل سپرده‌های خود را دریافت می کنند.

پرداخت پول به مشترکان تنها از طریق شعبه فرهنگیان انجام می‌شود

فضلعلی با بیان اینکه پرداخت پول به مشترکان تنها از طریق شعبه فرهنگیان انجام می‌شود، اظهار داشت: شعب خیابان های شریعتی و امامزاده عبدالله ویژه پرداخت اقساط و خدمات دیگر است.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر تنها پول سپرده‌های قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود، یادآور شد: با توجه به اینکه در حال حاضر اطلاعات دقیقی در خصوص سپرده‌های مشارکتی در اختیار نیست، برنامه‌ای برای این پرداخت سپرده‌ها تدوین نشده و در صورت اقدامی خاص از طریق رسانه‌ها اعلام خواهد شد.

رئیس کمیته ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه استان همدان تعداد سپرده‌گذاران در صندوق احسان الزهرا را 18 هزار و 700 نفر اعلام کرد و افزود: میزان سپرده‌گذاری این افراد 19 میلیارد و 600 میلیون تومان بوده که حدود 20 میلیارد و 700 میلیون تومان به مردم وام پرداخت شده که این رقم بیش از میزان سپرده گذاری است.

تمام سپرده های مردم به آنها پرداخت می شود

فضلعلی با بیان اینکه شعبه شریعتی، امامزاده عبدالله و مغازه‌ای در خیابان بوعلی همدان جزو املاک این صندوق است، اظهار داشت: با توجه به میزان سرمایه‌گذاری و دارایی‌های این صندوق کمیته ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه این قول را می‌دهد که پول قرض‌الحسنه به هیچ وجه سوخت نخواهد شد.

وی گفت: سپرده ها با نظارت کمیته و سیاست گذاری هیئت مدیره کل سپرده‌گذاری‌های مردم پرداخت خواهد شد.

فضلعلی با تأکید بر اینکه مردم باید آرامش خاطر داشته باشند، گفت: از سپرده گذارانی که از این صندوق وام دریافت کرده‌اند درخواست می‌شود اقساط خود را به موقع پرداخت کنند تا بتوان پول سپرده گذاران را از محل این بازپرداخت پرداخت کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال 83 موضوع بحران صندوق‌های قرض‌الحسنه در کشور پیش آمد، گفت: در این سال شورای تأمین استان همدان کمیته ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه را تشکیل داد که ریاست آن بر عهده دفتر امور اقتصادی و دیگر ادارات ذیربط از جمله فرمانداری، معاونت سیاسی امنیتی استانداری، دادگستری، تعاون، دارایی و اداره اطلاعات از اعضای این کمیته است.

کمیته ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه ساماندهی این صندوق ها را عهده دار است

فضلعلی با بیان اینکه این کمیته وظیفه ساماندهی و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه استان همدان را بر عهده دارد، اظهار داشت: در سال‌های گذشته و هنگام بروز بحران صندوق‌های حضرت زینب(س)، عدل اسلامی و نصر توانست با مدیریت و نظارت خوب وارد شده که عملاً تمامی سپرده گذاران به مطالبات خود رسیدند.

وی با اشاره به اینکه کمیته همچنان بر فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه نظارت داشت و امور را رصد می‌کرد، گفت: در مقطعی پیش بینی شد که مؤسسه احسان الزهرا(س) با مشکل مواجه شود که بر این اساس بازرسی‌ها قوت گرفت اما پس از آن اطلاعاتی که نشان دهنده وجود مشکل در این مؤسسه باشد به دست نیامد و روال فعالیت آن به صورت عادی ادامه داشت.

وی با اشاره به اینکه هر مؤسسه یا مجموعه‌ای برای فعالیت خود نیاز به مجوز دارد، گفت: مؤسسه احسان الزهرا(س) ابتدا مجوز خود را از نیروی انتظامی اخذ کرده بود که با تغییر جایگاه صدور مجوز از نیروی انتظامی به بانک مرکزی این صندوق نیز برای اخذ مجوز از این بانک اقدام کرد اما در این راستا هنوز مدارک خود را کامل نکرده بود که با مشکل فعلی مواجه شد.

از نظر قانونی دولت هیچ وظیفه‌ای در خصوص مؤسسه قرض‌الحسنه احسان الزهرا ندارد

مدیرکل امور اقتصادی استانداری همدان اضافه کرد: مؤسسه قرض‌الحسنه احسان الزهرا(س) به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیت داشته و از نظر قانونی دولت هیچ وظیفه‌ای در این خصوص ندارد، اما به لحاظ اهمیتی که مردم برای دولت دارند و برای احقاق حقوق آنها، دولت به کمک آنها آمده است.

فضلعلی با یادآوری اینکه صندوق احسان الزهرا(س) فعالیت خود را در سال 1370 با مجوزی از طرف نیروی انتظامی شروع کرد، گفت: این مؤسسه از همان ابتدا با مدیریت خانم فریده نعیمی شروع شد و تا سال 78 بدون هیچ مشکلی فعال بود.

وی گفت: این موسسه از این سال تا سال 83 شعب خود را به 10 شعبه افزایش داد و به دلیل بحرانی که برای صندوق‌های قرض‌الحسنه دیگر به وجود آمد این صندوق فعالیت خود را از 10 شعبه به سه شعبه کاهش داد.

مجوز موسسه احسان الزهرا باطل شده است

وی با اعلام اینکه مجوز این مؤسسه در سال 84 به دلیل تغییر صدور مجوز از نیروی انتظامی به بانک مرکزی ابطال شد، ادامه داد: مدیرعامل مؤسسه به دنبال اخذ مجوز از این بانک بود که نیروی انتظامی تا زمان اخذ مجوز از بانک مرکزی مجوزی برای ادامه فعالیت این صندوق را صادر کرد که نهایتاً قبل از اخذ مجوز از بانک مرکزی مشکل اخیر به وجود آمد.

وی با اشاره به اینکه اخباری در اردیبهشت ماه سال 87 مبنی بر اینکه صندوق احسان الزهرا(س) فراتر از قرارداد خود فعالیت می‌کند،به کمیته ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه استان رسید ، گفت: پس از آن از طریق دستگاه‌های مختلف به بررسی و پیگیری‌های لازم پرداختیم اما اسناد و مواردی مبنی بر تخلف این مؤسسه مشاهده نشد.

فضلعلی افزود: اوایل تیرماه امسال از طریقی متوجه شدیم که صندوق با بحران مواجه خواهد شد که پس از تشکیل جلساتی با هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق مقرر شد کمیته برای حل مشکل وارد شود.

فضلعلی افزود: پس از تشکیل جلسات تصمیم بر این شد که صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای از استان برای رفع این مشکل وارد عمل شوند که در این موقعیت بحرانی با مبلغ سه میلیارد تومان مشکل قابل حل بود و حدود چهار میلیارد تومان برای این موضوع مشخص شد.

وی با اشاره به اینکه اواخر تیرماه برای واگذاری صندوق مشخص شد، گفت: در روزی که برای واگذاری مالکیت صندوق به صندوق دیگری تعیین شده بود مدیرعامل مؤسسه (فریده نعیمی) ناپدید شد.

برخی سپرده گذاران موسسه 36 درصد سود دریافت می کردند

وی ادامه داد: متأسفانه زمانی که مقرر شد مبلغی برای صندوق واریز شود با پدیده‌ای به نام گاوصندوق پلاستیکی (سپرده‌های مشارکتی) در این مؤسسه مواجه شدیم که به اعضای این سپرده‌ها سالانه 36 درصد سود پرداخت می‌شده است.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری همدان تعداد اعضای سپرده‌های مشارکتی را یک هزار و 114 نفر اعلام کرد و افزود: سپرده‌های این افراد 13 میلیارد تومان است که تاکنون مشخص نشده این مبلغ در چه زمینه‌ای هزینه شده است.

وی با بیان اینکه تعداد سپرده‌گذاران مشارکتی نوسان داشته است، یادآور شد: اطلاعات کافی و کاملی در خصوص این سپرده‌ها در دست نیست، چرا که بسیاری از آنها پول واریز کرده‌اند، اما هیچ دفترچه یا برگه‌ای مبنی بر حساب آنها وجود ندارد.

فضلعلی از مردم درخواست کرد اطلاعاتی را که در خصوص حساب‌های مشارکتی دارند در اختیار استانداری قرار دهند تا میزان مبالغ به طور دقیق مشخص شود.

وی اظهار داشت: از زمان بروز بحران تاکنون کمیته ساماندهی صندوق‌های قرض الحسنه استان، مدیرعامل و هیئت مدیره در تلاش بوده‌اند تا از هر طریقی از جمله کمک بانک مرکزی یا صندوق‌های دیگر این مشکل را حل کنند.

رئیس کمیته ساماندهی صندوق‌های قرض الحسنه استان همدان اضافه کرد: در حال حاضر از محل بازپرداخت وام‌های قرض‌الحسنه 700 میلیون تومان جمع آوری شده که بر اساس این مبلغ، برنامه‌ریزی برای پرداخت سپرده‌های مشترکان صورت گرفته است.

تجمع در شعب هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد

فضلعلی اضافه کرد: تجمع در شعب هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد و این امر باعث حادتر شدن مشکل می شود.

وی با بیان اینکه مقرر بود تا مؤسسات دیگر به کمک این مؤسسه بیایند، گفت: تجمع مردم باعث عقب نشینی آنها شد و چنانچه ازدحام و تجمع صورت نمی‌گرفت مشکل این صندوق در هفته اول حل می‌شد.

وی افزود: در کنار پرداخت اقساط رایزنی‌هایی نیز با بانک مرکزی و دیگر مجموعه‌های داخلی و خارجی استان انجام شده تا با واریز مبلغی بتوان زمان پرداخت سپرده‌ها را کوتاه‌تر کرد.

با این تفاسیر پر واضح است که داستان فعالیت غیرمتعارف برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه در استان در صورت بی توجهی مسئولان در نهایت به یک تراژدی تلخ تبدیل می شود که کام وام گیرنده، سپرده‌گذار، ضامن و همه کسانی را که درگیر این ماجرا می شوند تلخ خواهد کرد.