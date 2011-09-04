جلیل سامان کارگردان "حدیث سرو" درباره مراحل تکمیل این مستند به خبرنگار مهر گفت: "حدیث سرو" چند کارگردان داشته و موضوع آن عرفای بزرگی هستند که عمدتا از حوزه علمیه برخاستهاند. در حال حاضر تدوین اولیه انجام میشود و مشغول پیش تولید برای بخش بازسازی هستیم.
وی افزود: عرفایی چون ملاحسین قلی همدانی، میرزا جواد آقا ملکی تبریزی و شیخ محمد بهاری از جمله افرادی هستند که زندگی آنها در این مستند معرفی میشوند و دو شخصیت دیگری که اکنون در حال کار بر روی زندگی آنها هستیم، آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی و سید عبدالکریم کشمیری هستند.
کارگردان مجموعه "ارمغان تاریکی" درباره ساختار "حدیث سرو" اظهار کرد: مصاحبه با شاگردان و نوادگان این عرفا در وهله اول مورد توجه ما است و بعد از آن ضمن معرفی تصویری آثار آنها، مقاطعی از زندگیشان به شکل مستند بازسازی میشود.
کارگردان مجموعه "ارمغان تاریکی" درباره ساختار "حدیث سرو" اظهار کرد: مصاحبه با شاگردان و نوادگان این عرفا در وهله اول مورد توجه ما است و بعد از آن ضمن معرفی تصویری آثار آنها، مقاطعی از زندگیشان به شکل مستند بازسازی میشود.
وی با بیان این مطلب که برای مصاحبهها تحقیق اولیهای میشود که گاه تا چند سال به طول میانجامد، تصریح کرد: اگر شاگردان این عرفا در قید حیات باشند، مصاحبه با آنها صورت میگیرد و در غیر این صورت با شاگرد شاگردان یا فرزند شاگردان گفتوگو میکنیم. برای مثال چندی پیش نوار صوتی فرزند آیت الله سید جمال گلپایگانی که در سیمای فرزانگان رادیو صحبت داشتند را پیدا و از آن استفاده کردیم.
سامان درباره مراحل ساخت قسمت جدید این مجموعه گفت: اکنون 70 درصد از مصاحبهها انجام شده و با اتمام پیش تولید بخش بازسازی این هفته تصویربرداری آن را در تهران یا اصفهان آغاز میکنیم.
مجموعه مستند "حدیث سرو" به تهیهکنندگی عبدالکریم عرشی و کارگردانی جلیل سامان و عبدالرسول گلبن حقیقی برای پخش از شبکه دوم سیما تهیه میشود.
جلیل سامان کارگردانی مجموعه تلویزیونی "ارمغان تاریکی"، "ترس و لرز" و فیلم سینمایی "وقت بودن" را در کارنامه دارد.
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