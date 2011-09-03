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۱۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۲۳

قدرت بهادری:

تیم اصفهانی شانس اصلی قهرمانی فوتسال هستند

تیم اصفهانی شانس اصلی قهرمانی فوتسال هستند

اصفهان - خبرگزاری مهر: قدرت بهادری بازیکن تیم فوتسال فیروز صفه گفت: سه تیم اصفهانی حاضر در مسابقات لیگ برتر فوتسال مدعیان اصلی قهرمانی لیگ برتر هستند.

قدرت بهادری زننده دو گل تیم فوتسال فیروز صفه برابر گیتی پسند در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون بازی سه شنبه شب و دلایل باخت سنگین فیروز صفه سخن گفت: بازی بسیار سختی بود، ما اصلا تمرینات خوبی نداشتیم وفقط یک روز قبل از بازی یک تمرین با تمام نفرات داشتیم و در پنج و شش جلسه‌ قبل از آن تمرینات با نفرات کامل برگزار نمیشد و تمرینات خوبی نداشتیم اما امیدوارم تیم تا دو تا سه هفته دیگر به مرز آمادگی برسیم.

وی در مورد گل‌هایی که در این بازی به ثمر رساند گفت: دو گلی که من زدم زیاد تاثیری در نتیجه نداشت و من بیشتر دوست داشتم تیم نتیجه بگیرد. به نظر من اشتباه ما این بود که گل اولمان را خیلی زود زدیم و همین یکی از علتهای شکست سنگین بود.

بازیکن تیم فیروزصفه اصفهان پیرامون احتمال قهرمانی فیروز صفه گفت: امسال تیم ما بسته شده که یکی از شانسهای قهرمانی باشد و البته تیم‌هایی مثل فولاد ماهان و منصوری و گیتی پسند هم مدعی هستند اما در کل فکر می‌کنم سه تیم اصفهانی مدعیان اصلی قهرمانی هستند.

کد مطلب 1397987

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