تیم اصفهانی شانس اصلی قهرمانی فوتسال هستند

قدرت بهادری زننده دو گل تیم فوتسال فیروز صفه برابر گیتی پسند در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون بازی سه شنبه شب و دلایل باخت سنگین فیروز صفه سخن گفت: بازی بسیار سختی بود، ما اصلا تمرینات خوبی نداشتیم وفقط یک روز قبل از بازی یک تمرین با تمام نفرات داشتیم و در پنج و شش جلسه قبل از آن تمرینات با نفرات کامل برگزار نمیشد و تمرینات خوبی نداشتیم اما امیدوارم تیم تا دو تا سه هفته دیگر به مرز آمادگی برسیم.
وی در مورد گلهایی که در این بازی به ثمر رساند گفت: دو گلی که من زدم زیاد تاثیری در نتیجه نداشت و من بیشتر دوست داشتم تیم نتیجه بگیرد. به نظر من اشتباه ما این بود که گل اولمان را خیلی زود زدیم و همین یکی از علتهای شکست سنگین بود.
بازیکن تیم فیروزصفه اصفهان پیرامون احتمال قهرمانی فیروز صفه گفت: امسال تیم ما بسته شده که یکی از شانسهای قهرمانی باشد و البته تیمهایی مثل فولاد ماهان و منصوری و گیتی پسند هم مدعی هستند اما در کل فکر میکنم سه تیم اصفهانی مدعیان اصلی قهرمانی هستند.
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