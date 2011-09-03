تیم اصفهانی شانس اصلی قهرمانی فوتسال هستند

قدرت بهادری زننده دو گل تیم فوتسال فیروز صفه برابر گیتی پسند در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون بازی سه شنبه شب و دلایل باخت سنگین فیروز صفه سخن گفت : بازی بسیار سختی بود، ما اصلا تمرینات خوبی نداشتیم وفقط یک روز قبل از بازی یک تمرین با تمام نفرات داشتیم و در پنج و شش جلسه‌ قبل از آن تمرینات با نفرات کامل برگزار نمیشد و تمرینات خوبی نداشتیم اما امیدوارم تیم تا دو تا سه هفته دیگر به مرز آمادگی برسیم .

وی در مورد گل‌هایی که در این بازی به ثمر رساند گفت : دو گلی که من زدم زیاد تاثیری در نتیجه نداشت و من بیشتر دوست داشتم تیم نتیجه بگیرد . به نظر من اشتباه ما این بود که گل اولمان را خیلی زود زدیم و همین یکی از علتهای شکست سنگین بود .