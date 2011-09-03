ثبت نام حج عمره به صورت حضوری و اینترنتی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حسین زاده گفت: ثبت نام حضوری از طریق تمامی 3500 شعبه بانک ملی ایران صورت خواهد گرفت و برای رفاه حال ثبت نام کنندگان، طرح هایی نظیر افزایش ساعات کار شعب و ثبت نام در روزهای تعطیل نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت، در عین حال که هموطنان می توانند در تمامی ساعات شبانه روز به صورت اینترنتی اقدام به ثبت نام نمایند.

عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران با بیان اینکه با تدابیر اتخاذ شده توسط بانک ملی جای هیچگونه نگرانی برای ثبت نام کنندگان وجود ندارد، اظهار داشت: بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت هزینه ثبت نام حج عمره برای افراد بالای 10 سال، مبلغ 800 هزار تومان و برای افراد زیر 10 سال، مبلغ 600 هزار تومان می باشد، همچنین زمان پایان ثبت نام نیز توسط سازمان مذکور اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به همکاری بانک ملی و سازمان حج و زیارت در طول نیم قرن اخیر تصریح کرد: این بانک از لحظه ثبت نام تا هنگام مشرف شدن زائران با تهیه اقلام فرهنگی نظیر کتب و ادعیه و همچنین تامین ارز، تمامی تلاش خود را جهت آسایش و آرامش آن ها انجام می دهد. در عین حال بهترین سرویس دهی را برای ثبت نام کنندگان تدارک دیده ایم.