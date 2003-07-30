خراسان بايد هر چه زودتر تقسيم شود

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، آيتي در نطق پيش از دستور خود با بيان اينكه حضرت امام (ره) بارها تاكيد كردند مجلس در راس امور است گفت: چه قدر به اين سخن امام عمل كرده ايم، آيا اين نابساماني ها در عرصه هاي مختلف نشان از اين دارد كه مجلس ديگر در راس امور نيست؟ وي افزود: نمايندگان در حال حاضر ترور شخصيت مي شوند، هتك حرمت مي شوند و مجلس در جايگاه رفيع خود قرار ندارد چرا كه نماينده مردم براي گفتن حق مردم و بيان درد مردم متهم به تشويش اذهان مي شود و مورد اتهام قرار گرفته و احضار مي شود.آيتي خاطرنشان كرد: در هيچ كجاي دنيا اين چنين مجلس مورد بي حرمتي قرار نگرفته است. بي حرمتي به مردم بي حرمتي به نظام است. اگر دموكراسي را به عنوان راي اكثريت مي شناسيم چر تمكين نمي كنيم؟ آيتي با بيان اينكه درگيريهاي سياسي اجتماعي در جهان بين احزاب و جناح ها و مطبوعات است گفت: در سالهاي اخير اين درگيري بين قواي سه گانه رسيده و اين همه از هم گسيختگي را به بار آورده است و اينها همه نشان از عدم التزام و پايبندي به قانون اساسي است.

نماينده بيرجند تصريح كرد: جايگاه اركان نظام در قانون اساسي مشخص است و به تفسير نيازي نيست، از مجلس به عنوان عالي ترين مقام قانونگذاري سلب اختيار مي شود و اين عجيب است.

وي افزود: قوه مقننه هم عرض قوه مجريه و قضاييه نيست، قوه مقننه در راس امور است. و تعيين سرنوشت مردم در همه زمينه ها در مجلس انجام مي شود . اين نماينده گفت : انطباق قانون مصوب با شرع مقدس اسلام كه وظيفه شوراي نگهبان است موجب شده است شوراي نگهبان به هيچ كس پاسخگو نباشد. آيتي اضافه كرد: آيا امروز مجلس در راس امور است يا قوه قضاييه و شوراي نگهبان؟ نماينده بيرجند افزود: متاسفانه از مجلس سلب اختيار شده و به همين دليل در مجلس ششم كه مجلس اصلاحات است توفيق چنداني براي رفع محروميت ها و توسعه اقتصادي و سياسي كسب نكرديم.

آيتي با اشاره به برنامه هاي دولت اصلاحات و مجلس گفت: مجلس ششم اختيارات لازم را ندارد و نتوانسته است از اختيارات خود طبق قانون اساسي استفاده كند و اين فرصت را سازمانها و نهادهاي ديگر يافته اند.

وي در خصوص لايحه تقسيم استان خراسان اظهار داشت: پس از 40 سال انتظار اين لايحه در دستور كار قرار گرفته و منتظريم مجلس اصلاحات اين يادگاري را به مردم استان خراسان هديه كند تا در آينده شاهد شكوفايي اين استان باشيم و محروميت هاي اين منطقه مرتفع شود.

آيتي همچنين تاكيد كرد: مخالفت با تقسيم خراسان و راه انداختن جنگ و آشوبهاي محلي و تحريك احساسات ، به ضرر تمام مردم خراسان خواهد بود.

نماينده بيرجند خاطرنشان كرد: اگر اين تقسيم در شور دوم انجام نشود خراسان ديگر تقسيم نخواهد شد و اين موجب دلسردي و نااميدي مردم خواهد شد.

وي با بيان اينكه براي تقسيم خراسان گروهي اقليت مشكل ايجاد مي كنند افزود: اگر در خراسان رفراندوم براي اين منظور برگزار شود همه خواستار تقسيم خراسان هستند .



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