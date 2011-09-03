واگذاری 486 واحد مسکن به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رمضانی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از میان 486 واحد مسکن واگذار شده 351 واحد مسکن روستائی و 135 واحد مسکن شهری بوده که به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در هفته دولت واگذار شد.

رمضانی اضافه کرد: همچنین بمناسبت آغاز هفته دولت و سالروز شهادت دو اسوه پاک انقلاب خمینی کبیر ( ره ) شهیدان رجایی و باهنر، 351 واحد طرحهای بهسازی و نوسازی منازل روستائی افتتاح خواهد شد .

وی تشریح کرد : برنامه ها و طرحهای قابل افتتاح و اجرای استان در هفته دولت، کمک به احداث واحد های شهری مددجویان تحت پوشش تعداد 135 واحد با مبلغ پنج میلیارد ریال بوده که همگی از منابع امداد پرداخت و هزینه خواهد شد .