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۱۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۰۲

رمضانی خبر داد:

واگذاری 486 واحد مسکن به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد آذربایجان شرقی

واگذاری 486 واحد مسکن به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر تامین مسکن و مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی از واگذاری 486 واحد مسکن به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رمضانی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از میان 486 واحد مسکن واگذار شده 351 واحد مسکن روستائی و 135 واحد مسکن شهری بوده که به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در هفته دولت واگذار شد.

رمضانی اضافه کرد: همچنین بمناسبت آغاز هفته دولت و سالروز شهادت دو اسوه پاک انقلاب خمینی کبیر (ره) شهیدان رجایی و باهنر، 351 واحد طرحهای بهسازی و نوسازی منازل روستائی افتتاح خواهد شد.

وی تشریح کرد: برنامه ها و طرحهای قابل افتتاح و اجرای استان در هفته دولت، کمک به احداث واحد های شهری مددجویان تحت پوشش تعداد 135 واحد با مبلغ پنج میلیارد ریال بوده که همگی از منابع امداد پرداخت و هزینه خواهد شد.

رمضانی در ادامه گفت: طرحهای بهسازی و نوسازی منازل روستایی تعداد 351 واحد با عتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال بوده که منابع آن از اعتبارات بانکی و در صورت نیاز از محل امداد مساعدت خواهد شد.

کد مطلب 1398000

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