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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۰۵

آنونس "مرگ کسب و کار من است" ساخته می‌شود

آنونس "مرگ کسب و کار من است" ساخته می‌شود

آنونس فیلم سینمایی "مرگ کسب و کار من است" به کارگردانی امیر حسین ثقفی توسط مستانه مهاجر ساخته می‌شود.

علی‌اکبر ثقفی تهیه‌کننده این فیلم سینمایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "مرگ کسب و کار من است" قرار است در گروه سینمایی عصر جدید در اکران سوم عید فطر آبان ماه اکران شود. بهزاد خورشیدی در حال حاضر پوستر این فیلم را طراحی می‌کند. مستانه ماجر آنونس این فیلم سینمایی را می‌‌سازد.

پژمان بازغی، امیر آقایی، ماه‌چهره خلیلی، مریم بوبانی، کامران تقتی، رامین راستاد و کودک خردسال سونیا اسپهرم بازیگران این فیلم سینمایی هستند. فیلمنامه "مرگ کسب و کار من است"  را امیرحسین ثقفی نوشته است.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از فیلمبردار: نادر معصومی، صدابردار: محمد حبیبی، طراح چهره‌پردازی: محسن دارسنج، طراح صحنه و لباس: شراره سروش، عکس: احمد محمدی.
 
"مرگ کسب و کار من است" اولین فیلم سینمایی امیرحسین ثقفی است. این فیلم در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و جوایزی را از آن خود کرد.
کد مطلب 1398023

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