خراسان جنوبی با کمبود پزشک متخصص مواجه است

محمد حسن شریف در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد پزشکان فعال در استان را 353 پزشک عنوان کرد و اظهار داشت: از این تعداد 101 نفر متخصص، 10 نفر پزشک فوق تخصص، 178 پزشک عمومی، 61 دندانپزشکی و سه نفر متخصص دندانپزشک هستند.

وی در خصوص کمبود متخصص در این استان، تصریح کرد: در بیرجند متخصصین در حد قابل قبولی بوده، اما در شهرهای دیگر استان با کمبود متخصص در رشته های مورد نیاز مواجه هستیم که این مهم از طریق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به طور جدی در حال پیگیری است.

شریف با بیان اینکه مجموع شکایات رسیده به نظام پزشکی استان نسبت به میانگین کشوری در حد نسبتا مطلوبی قرار دارد، عنوان کرد: در این راستا تخلفات بسیار نادری گزارش شده که ناشی از محدود بودن اطلاعات و امکانات منطقه ای است.

وی با بیان اینکه احتمال تخلف در همه جوامع از جمله جامعه پزشکی ممکن است، اظهار داشت: شکایات رسیده به این سازمان طی سال گذشته تعدادی مربوط به کمبود امکانات، کمبود پرسنل فنی و در برخی موارد قصور پزشکی بوده است.

رئیس سازمان نظام پزشکی خراسان جنوبی تعداد شکایات ناشی از تخلفات پزشکی در این استان را بالغ بر 11 مورد طی شش ماهه گذشته عنوان کرد.

شریف در خصوص اقدامات پیشگیرانه سازمان نظام پزشکی استان نیز، بیان کرد: در این راستا دوره های بازآموزی برای پزشکان برگزار شده و مجلات متعدد پزشکی و نظام پزشکی به طور رایگان در اختیار جامعه پزشکی قرار می گیرد.

وی در خصوص تخلفاتی همچون اخذ مبالغ اضافی از بیمار توسط پزشک بیان داشت: اخذ مبالغ اضافی یا پدیده نامناسب زیرمیزی با محرومیت منطقه هماهنگ است، اما اخذ هر مبلغ اضافی از نظر سازمان خلاف بوده و با متخلف برخورد قانونی می شود.

شریف با اشاره به استاندارد نبودن مطب پزشکان در این استان، افزود: استاندارد مطب ها از اختیارات اداره نظارت بر درمان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و نظارت سازمان پزشکی است.

رئیس سازمان نظام پزشکی خراسان جنوبی در پایان در زمینه ویزیت همزمان چند بیمار توسط پزشکان در مطب، یادآور شد: ویزیت همزمان چند بیمار نیز تخلف محسوب شده و در صورت گزارش با متخلف برخورد جدی خواهد شد.