ماشین آلات کشاورزی آذربایجان شرقی سنددار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدیان پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و عرضه کودهای تقلبی در بخش کشاورزی استان، گفت: یکی از مواردی که به بخش کشاورزی صدمات جبران ناپذیری وارد کرده قاچاق و واردات بی‌رویه محصولات کشاوزی است که باید اقدامات نظارتی بیشتری در این زمینه انجام شود.

وی اعلام کرد: عدم اطلاع بهره برداران و تولیدکنندگان از موضوع قاچاق کالا از دیگر معضلات این بخش در استان بشمار می رود.

محمدیان با اشاره به معضل قاچاق کودهای شیمیایی تقلبی و غیراستاندارد در استان افزود: تنوع کشت و مکان‌های مختلف کشت هر کشاورز، نیازهای مختلف و زمان‌های متفاوت هر کشت از عوامل جابجایی کود شیمیایی است که سوء استفاده برخی از افراد سودجو موجب قاچاق این فرآورده در برخی از مقاطع شده است.

وی با بیان اینکه این سازمان در اجرای بهینه سازی مصرف سوخت با چشم انداز جلوگیری از هرگونه قاچاق سوخت، اقداماتی را از قبیل شناسایی بیش از 30 هزار بهره بردار در سایت سازمان و نیز سایت تخصصی شرکت پخش فراورده های نفتی انجام داده است، ادامه داد: سازمان به همین منظور، تخصیص سوخت به موقع، کارشناسی واقعی، سنددار کردن ماشین آلات کشاورزی، تعیین تکلیف واحدهای فاقد پروانه و گازسوز کردن واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی را در دستور کارخود قرار داده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه با انجام نظارت های لازم هرگونه قاچاق سوخت در بخش کشاورزی استان بطور قانونی برخورد می شود، افزود: این سازمان عضو کمیته پیشگیری و ساماندهی اقتصادی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوده و پیگیری حقوقی تولیدات تقلبی و غیراستاندارد را پیگیری می کند.

محمدیان همچنین به اجرای طرح شناسنامه دار کردن بهره برداران بخش کشاورزی اشاره کرده و گفت: تهیه عکسهای هوائی مورد نیاز با همکاری سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح در حال تکمیل است و با توجه به مصوبات جلسه اطاق فکر جهاد اقتصادی استان مقرر شده است اعتبار مورد نیاز تهیه نقشه ها و تهیه اطلاعات توصیفی تامین شود که منجر به ساماندهی بهره برداران بخش کشاورزی خواهد شد.