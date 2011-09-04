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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۲۵

تولید دنباله فیلم پرفروش/

"خروس جنگی 2" امسال ساخته می‌شود

"خروس جنگی 2" امسال ساخته می‌شود

مسعود اطیابی کارگردان فیلم پرفروش "خروس جنگی" از تلاش برای ساخت دنباله‌ای بر این فیلم خبر داد.

مسعود اطیابی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: به تازگی تصمیم گرفتم قسمت دوم این فیلم را بسازم. هنوز نگارش فیلمنامه آغاز نشده است. چندین قصه برای ادامه بخش اول جود دارد که هنوز تصمیم برای انتخاب یکی از آنها نگرفتیم.

وی افزود: این فیلم در گیشه به فروش خوبی رسید و چون از کمدی‌های سخیف فاصله گرفته بود توانست با مخاطب ارتباط خوبی برقرار کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم برای تولید بخش دوم مقدماتی را فراهم کنیم. هنوز عوامل تولید این فیلم مشخص نشده‌اند.

داستان "خروس جنگی" درباره زن و شوهری است که همیشه با هم اختلاف دارند و تصمیم می‌گیرند یک روز جایشان را با هم عوض کنند. رضا عطاران، مریلا زارعی و احمد پورمخبر بازیگران نقش‌های اصلی این فیلم کمدی هستند، مسعود اطیابی پیش از "خروس جنگی" فیلم سینمایی "مصائب دوشیزه" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1398045

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