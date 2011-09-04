استان بوشهر کانون حماسه و شجاعت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی عصر شنبه در همایش بزرگداشت روز 12 شهریور روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس و سالروز شهادت شهید رئیسعلی دلواری در بوشهر افزود: در حالی که آمریکا در بدترین و ذلیلانه‌ترین دوران خود به‌ سر می ‌برد دم از رابطه با آمریکا زدن کودنی سیاسی است .

وی با اشاره به اینکه شهید رئیسعلی دلواری در اوج غربت قیام کرد و به شهادت رسید افزود: الهی و خدایی بودن، پیروی از علمای دین، گره خوردن با مرجعیت دینی و خستگی ناپذیی از ویژگیهای ممتاز قیام جنوب علیه استعمار انگلیس است .

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه امروز محور، فرمایشات رهبر معظم انقلاب است گفت: فرمایشات ایشان حجت شرعی برای ماست هیچگاه دست مردم را در دست احزاب سیاسی قرار نمی‌ دهیم چرا که مکلفیم دست همه را به دست ولایت بدهیم چون او حجت شرعی است .

امام جمعه موقت تهران ایستادگی قاطع در مقابل زیاده ‌خواهیهای دولت انگلیس را از دیگر ویژگیهای قیام رئیسعلی دلواری عنوان کرد و گفت: ملتی که 32 در مقابل زیاده‌ خواهی‌های استکبار ایستاده حالا این ملت را تهدید کردن حماقت است .

خاتمی استان بوشهر را کانون حماسه و شجاعت عنوان کرد و گفت: تجلیل از روحیه استکبار ستیزی و و ابراز تبری و نفرت از انحصار طلبی بیگانگان از ویژگیهای برجسته این همایش است .

وی با بیان اینکه یاد و خاطره نیکمردانی که جانشان را در راه اعتلا و سرافرازی ایران اسلامی از دست دادند هرگز از حافظه تاریخی ملت پاک نخواهد شد افزود: باید رشادتها و دلاوریهای این رادمردان در کتابهای درسی به جوانان ونوجوانان آموزش داده شود .