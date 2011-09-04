قوی‌تن دراین باره به خبرنگار مهر گفت: تا کنون بیش از 80 درصد از فیلمبردای این فیلم سینمایی به پایان رسیده است. در حال حاضر فیلمبرداری متوقف شده است چون گروه تولید و صحنه پردازی در حال آماده کردن سکانس‌ جشنی هستند که قرار است با حضور مردم بومی فیلمبرداری شود.

وی ادامه داد: فیلمبرداری تا دو هفته آینده ادامه دارد و پس از آن تدوین ومراحل پایانی فیلم آغاز می‌شود بنابراین "پرواز بادبادک‌ها" برای حضور در جشنواره کودک و نوجوان آماده نمایش می‌شود.

این فیلم سینمایی برای مخاطب کودک و نوجوان ساخته می‌شود و در ارتباط با واقعیت‌هایی از زندگی دشوار دانش‌آموزان مدرسه‌ای روستایی است که معلم این مدرسه با سختی‌هایی قصد دارد با بچه‌های مدرسه همراه شود و مشکلاتشان را بر طرف کند.

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از مدیر فیلمبرداری: شهاب نوروزیان، صدابردار: احمد اصلانی، طراح چهره‌پردازی: رحیم‌ مهدی‌خانی، منشی صحنه: سارا صالحی، دستیار اول کارگردان: حسین محمدیان. تهیه‌کننده: علی قوی‌تن.

علی قوی‌تن کارگردانی فیلم‌های سینمایی "نسکافه داغ داغ"، "سنجاقک‌های برکه سبز"، "سرود تولد" و... را در کارنامه دارد.