مریم لاری نویسنده و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به تازگی نگارش کتاب «نقد پسااستعماری ـ رویکرد ادوارد سعید» را به پایان برده‌ام و کتاب در حال حاضر مرحله تایپ را می‌گذراند. این کتاب یک اثر تالیف و ترجمه‌ای است که حجمی حدود 100 صفحه خواهد داشت.

وی افزود: این کتاب در واقع یکی از عناوینی است که انتشارات علمی و فرهنگی در مجموعه «نقد پسا استعماری» منتشر خواهد کرد و «رویکرد ادوارد سعید» عنوان فرعی آن است. با توجه به اهمیتی که نقد پسا استعماری دارد، لزوم انتشار چنین کتاب‌های کاملا حس می‌شود.

این نویسنده گفت: مطالب این کتاب، در واقع شرح و بسط مقالاتی است که پیش از این در این باره، نوشتم و توسط فرهنگستان هنر منتشر شد. اریانتالیسم، شرق‌شناسی و مباحث مربوط به کلیشه‌سازی از موضوعاتی هستند که در خلال این مقالات به آن‌ها پرداخته‌ام.

لاری گفت: کتاب در حال حاضر در مرحله تایپ است و بعد از اتمام این مرحله آن را به انتشارات علمی و فرهنگی تحویل خواهم داد.