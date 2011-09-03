۱۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۲۱

رویکرد ادوارد سعید درباره نقد پسااستعماری کتاب می‌شود

مریم لاری از آماده‌سازی یک کتاب درباره نظریات ادوارد سعید در زمینه نقد پسااستعماری، برای تحویل به انتشارات علمی و فرهنگی خبر داد.

مریم لاری نویسنده و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به تازگی نگارش کتاب «نقد پسااستعماری ـ رویکرد ادوارد سعید» را به پایان برده‌ام و کتاب در حال حاضر مرحله تایپ را می‌گذراند. این کتاب یک اثر تالیف و ترجمه‌ای است که حجمی حدود 100 صفحه خواهد داشت.

وی افزود: این کتاب در واقع یکی از عناوینی است که انتشارات علمی و فرهنگی در مجموعه «نقد پسا استعماری» منتشر خواهد کرد و «رویکرد ادوارد سعید» عنوان فرعی آن است. با توجه به اهمیتی که نقد پسا استعماری دارد، لزوم انتشار چنین کتاب‌های کاملا حس می‌شود.

این نویسنده گفت: مطالب این کتاب، در واقع شرح و بسط مقالاتی است که پیش از این در این باره، نوشتم و توسط فرهنگستان هنر منتشر شد. اریانتالیسم، شرق‌شناسی و مباحث مربوط به کلیشه‌سازی از موضوعاتی هستند که در خلال این مقالات به آن‌ها پرداخته‌ام.

لاری گفت: کتاب در حال حاضر در مرحله تایپ است و بعد از اتمام این مرحله آن را به انتشارات علمی و فرهنگی تحویل خواهم داد.

