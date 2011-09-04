به گزارش خبرگزاری مهر، ملیح ناصری در گفتگو با محمد رضا شهیدی‌فر از فعالیت‌ها و خاطرات هنری و چالش‌های هنر تذهیب‌ کاری در ایران می گوید.

وضعیت هنر تذهیب کاری در ایران، خاستگاه و ریشه هنر تذهیب، اسقبال از هنر تذهیب و وضعیت آموزش این هنر در کشور و مشکلات هنر تذهیب کاری و پیشنهاداتی برای توسعه این هنر معنوی از جمله نکاتی است که در این برنامه به آنها اشاره می‌شود.

"چای برای دو نفر" را سارا سلامی به سردبیری محمد رضا شهیدی‌فر تهیه کرده است. این برنامه دوشنبه 14 شهریورماه ساعت 22 روی موج اف ام 103:5 از رادیو گفتگو پخش می‌شود.