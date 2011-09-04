توقف جذب دانشجو در دانشگاه میراث فرهنگی

محمد حسن محبعلی به خبرنگار مهر گفت: این دانشکده از دهه 70 فعالیت خود را با هدف تربیت نیروی کارشناس در حوزه تخصصی میراث فرهنگی آغاز کرد و با مجوز رسمی از وزارت علوم ابتدا مدرک دیپلم می داد اما مدتی بعد تا مرحله کارشناسی و اکنون تا مقطع دکترا نیز پیش رفت.



معاون سابق حفظ و احیا سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه در این دانشگاه پنج رشته از جمله مرمت، باستان شناسی و ... توسط اساتید این حوزه تدریس می شد تصریح کرد: تا پنج دوره از دانشجویان این دانشگاه تعهد گرفته می شد که پس از پایان دوره تحصیلی برای سازمان میراث فرهنگی کار کنند در حقیقت این سازمان برای خود نیروهای متخصص تربیت می کرد اما پس از آنکه مشکلاتی در حوزه تعدیل نیرو و استخدام کارمندان به وجود آمد و سازمان میراث فرهنگی نیز به این نتیجه رسید که دیگر قدرت استخدام نیرو ندارد و این تعهد را حذف کرد.

این استاد دهه 70 دانشگاه میراث فرهنگی گفت: هدف از راه اندازی این دانشگاه این بود که رشته های مرمت یا باستان شناسی در دانشگاههای دیگر تخصصی دنبال نمی شود و دانشجویان این رشته را از دانش در این حوزه سیراب نمی کند بنابراین در این دانشگاه صرفا برای تخصصی شدن دانشجو گام برداشته می شد.

محبعلی با بیان اینکه اکنون برخی از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی از فارغ التحصیلان دانشجویان این دانشگاه هستند اظهار داشت: نحوه ورود به این دانشگاه از طریق پذیرفته شدن در آزمون کنکور سراسری و مصاحبه ورودی میسر بود. اما اکنون به دلیل مشکلات حوزه نیروی استخدامی در سازمان، دانشجوی جدید الورود به این دانشگاه جذب نمی شود.