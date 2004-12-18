  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۸ آذر ۱۳۸۳، ۱۲:۵۲

از سال جاري به مدت 10 سال:

مقاوم سازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهرها انجام مي شود

معاون عمراني وزارت كشور گفت: با تصويب ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه از امسال مقاوم سازي و نوسازي بافت هاي فرسوده طي 10 سال آينده انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مقيمي در همايش نظام مهندسي در آبادان گفت: با تصويب آئين نامه 33 نظام مهندسي كه به پيشنهاد وزارت مسكن و شهر سازي مطرح و به تاييد دولت رسيد ، ازاين پس ساخت و سازدر كشور بايد توسط كارشناسان و افراد با صلاحيت انجام شود.
وي افزود: با تصويب ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه از امسال نيزمقاوم سازي و توسازي بافت هاي فرسوده طي 10 سال آينده اجرايي خواهد شد. 

کد خبر 139811

