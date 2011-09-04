فوتسال اردبیل حمایت نمی شود/ مسئولان به دنبال خرید تیم!

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات امسال در حالی پیگیری شد که در مقایسه با دوره های قبل انسجام و نظم چشمگیری داشت و چه به لحاظ تعداد تیمها و رده های مختلف و چه به لحاظ کیفیت بازیها مورد توجه اهالی فوتبال و بویژه علاقمندان و هواداران اردبیلی قرار گرفت.

اما این مسابقات علاوه بر این شاخصها بر این نکته تاکید کرد که با توجه بیشتر، سرمایه گذاری و پرورش بازیکنان مستعد استان در این رشته ورزشی می توان در آینده حرفهای زیادی برای گفتن در سطح کشور داشت.

چنانچه داریوش قلیزاده کاپیتان جوان تیم قهرمان پدر خوب سلمان آباد در زمان دریافت جام قهرمانی این مسابقات از دست فرماندار اردبیل به این نکته اشاره داشت و با گلایه از مسئولان گفت: امکانات در اردبیل بویژه در نقاط محروم در سطح بسیار پایینی است، اما با این وجود در این دوره از مسابقات تیمهای منطق جنوب شهر اردبیل در چند رده مختلف مقامهای اول تا سوم را کسب کرد که این امر نشان دهنده وجود پتانسیل بالای این مناطق است.

وی از استاندار و فرماندار اردبیل خواست با توجه بیشتر به این مناطق که جمعیت زیادی را در خود جای داده است، در پرورش این بازیکنان سهیم شوند.

البته فرماندار اردبیل نیز در واکنش به این سخنان تنها به افتتاح سالن ورزشی در محله آراز علی از مناطق محروم اردبیل طی هفته دولت اشاره و بسنده کرد.

معرفی تیمهای برتر مسابقات جام رمضان اردبیل

فینال جام فوتسال رمضان اردبیل یادواره مرحوم مقصود بایرامی با حضور استاندار، فرماندار، مدیرکل و معاون اداره ورزش و جوانان و جمعی از مسئولان ورزشی استان در سالن شش هزار نفری رضازاده برگزار شد و در نهایت تیم "پدر خوب سلمان آباد" جام قهرمانی این دوره از مسابقات را بالای سر برد.

در این دوره از جام فوتسال رمضان 112 تیم در شش رده پیشکسوتان، آزاد، جوانان، نوجوانان، نونهالان زیر 14 سال و نونهالان زیر 12 سال در سالنهای شهید آسمانی و حجاب اردبیل به رقابت پرداختند که فینال این دوره از مسابقات شب گذشته با حضور نزدیک به شش هزار نفر در سالن رضازاده برگزار و تیمهای اول تا سوم هر یک از رده های مختلف مشخص شدند.

در رده پیشکسوتان این مسابقات، تیمهای ایران خودرو و شمع یار در فینال به مصاف هم رفتند که این بازی در وقت قانونی با تساوی چهار – چهار به پایان رسید اما در ضربات پنالتی تیم ایران خودرو بر رقیب خود پیروز شد و در سکوی نخست ایستاد. در این رده تیم آزادی در رده سوم قرار گرفت.

در رده آزاد نیز که حساس ترین رده این دوره از مسابقات بود، تیم رستوران "پدر خوب سلمان آباد" در حالی به مصاف تیم گیتی پسند سبلان رفت که نزدیک چهار هزار تماشاگر و طرفدار این تیم از ابتدا تا پایان بازی یک صدا و با شور و اشتیاق خاصی تیم خود را تشویق می کردند.

در این بازی ابتدا تیم پدر خوب دو بر صفر از رقیب خود جلو افتاد اما در پایان نیمه دوم این بازی دو تیم به تساوی 2 – 2 رضایت دادند تا سرنوشت حساس ترین و پرتماشاگر ترین بازی این دوره به ضربات پنالتی کشیده شود. در ضربات پنالتی تیم پدرخوب در مجموع با نتیجه 8 بر 7 پیروز این مسابقه شد و جام فوتسال رمضان یادواره مرحوم مقصود بایرامی را بالای سر برد.

در رده جوانان این مسابقات نیز تیم "حسام" با غلبه بر تیم شهید رحمانی در جایگاه نخست این رده قرار گرفت و تیم شهید باهنر سوم شد. در رده نوجوانان هم تیم پدیده با غلبه بر سالن الغدیر مقام اول را به دست آورد و با توجه به محرومیت شهید رحمانی، رده نوجوانان مقام سومی نداشت.

مسابقات زیر 14 و 12 سال برای اولین در کشور برگزار شد

در رده نونهالان زیر 14 سال که با حضور 18 تیم و برای نخستین بار در استان برگزار شد، تیمهای ذوب آهن، فولاد آرتاویل ساخت و کانون رضوی به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم این مسابقات قرار گرفتند و در رده نونهالان زیر 12 سال تیم کانون رضوی با غلبه بر تیم ذوب آهن بر جایگاه نخست تکیه زد و شهید باهنر سوم شد.

سرپرست هییت فوتبال استان اردبیل در حاشیه فینال جام فوتسال رمضان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رده های نوجوانان، جوانان، آزاد و پیشکسوتان در تمامی دوره های جام فوتسال رمضان برگزار می شد اما امسال برای نخستین بار در سطح کشور مسابقه جام رمضان در رده نونهالان زیر 14 سال و زیر 12 سال به ترتیب با حضور 16 و 18 تیم برگزار شد.

مصطفی فیروزی با بیان اینکه مسابقات این رده با همکاری مدارس فوتبال اردبیل برگزار شد، اظهار داشت: مصمم هستیم با افزایش مدارس دایمی فوتبال رده های پایه استان را تقویت کنیم، چراکه معتقدیم پیشرفت فوتبال استان وابسته به پیشرفت رده های پایه است.

صابری: امتیاز تیم دسته برتری را می خریم / مربیان: تیمها را حمایت کنید

همچنین در مراسم فینال این دوره از بازیها استاندار و فرماندار اردبیل نیز که تنها مسئولان سیاسی و اجرایی استان در تماشای فینال جام فوتسال رمضان بودند، استقبال از این مسابقات را پرشور خواندند.

استاندار اردبیل در حاشیه فینال مسابقات در گفتگو با مهر، ضمن اشاره به حضور پرشور تماشاگران ورزش دوست اردبیلی از خرید امتیاز تیم دسته اولی برای استان خبر داد و اضافه کرد: استان اردبیل با برخورداری از این تماشاگران پرشور باید در لیگ برتر یا لیگ دسته یک فوتسال کشور حضور داشته باشد.

سید حسین صابری افزود: تلاش می کنیم امسال امتیاز یک تیم دسته اولی را برای استان کسب کنیم تا این تماشاگران پرشور به حق خود برسند.

وی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه "چه تصمیمی در مورد نامه مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان برای خرید تیم دسته اولی "دبیری تبریز" اتخاد شده است"، یادآور شد: این نامه هنوز به دست من نرسیده است.

این در حالی است که نامه مدیرکل ورزش و جوانان استان در 19 مرداد ماه جاری به استاندار اردبیل ارسال شده و در این نامه آمده است: "با عنایت به اینکه باشگاه ورزشی "دبیری تبریز" اقدام به واگذاری تیم فوتسال خود که در لیگ دسته یک بازی می کند، نموده است لذا پیشنهاد می شود در صورت صلاحدید دستور فرمایید اقدام لازم جهت خرید امتیاز تیم فوتسال مبذول فرمایند".

حال این نامه چطور در عرض این مدت به دست استاندار اردبیل نرسیده است جای سئوال دارد و صابری نیز به این سئوال پاسخی نداد.

خرید تیم برای استان کار غیر کارشناسی است

در حالی که استاندار و مدیر کل اداره ورزش و جوانان از تلاش برای خرید امتیاز تیم لیگ یکی برای استان خبر می دهند، اما برخی از مربیان فوتسال با خرید تیم برای استان مخالف هستند.

یکی از این مربیان که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با مهر ابراز داشت: خرید امتیاز تیم لیگ یکی برای استان کار غیر کارشناسی است.

وی با اشاره به حضور تیم سایپای اردبیل در لیگ دسته یک فوتسال در سالهای گذشته تاکید کرد: زمانی که تیم فوتسال سایپای اردبیل در لیگ دسته یک فوتسال بازی می کرد، به دلیل عدم حمایت لازم از سوی مسئولان به لیگ دسته دو سقوط کرد و بی شک با خرید امتیاز تیمهای دیگر همین موضوع تکرار خواهد شد.

وی تصریح کرد: البته می توان در این مورد به تیم فوتسال بانوان ذوب آهن اردبیل اشاره کرد که در لیگ یک بازی می کرد، اما باز هم به دلیل عدم حمایتهای لازم این تیم منحل شد بنابراین بهتر است مسئولان به جای اینکه به فکر خرید امتیاز تیمی برای استان باشند، از تیمهای موجود در استان حمایت کنند.

انتخاب بهترین بازیکن مسابقات و تیم اخلاق

همنچنین در پایان این دوره از مسابقات بهمن حیدروند دروازه بان تیم یاران شهریار به عنوان بهترین بازیکن جام فوتسال رمضان سال 90 انتخاب شد.

یوسف قهاری مسئول کمیته فوتسال هیئت فوتبال استان با اشاره به تشکیل کمیته ای متشکل از مربیان و مدرسان فوتبال برای انتخاب بهترین بازیکن اظهار داشت: این مربیان که از برترینهای استان بودند با زیر ذره بین قرار دادن بازیکنان تمامی تیمهای شرکت کننده، بهمن حیدروند را به خاطر دریافت گل کمتر و مثمر ثمر بودن برای تیمش و دیگر معیارها به عنوان برترین بازیکن این مسابقات انتخاب کردند.

دبیر کمیته جوانان هیئت فوتبال استان نیز در گفتگو با مهر با اشاره به انتخاب تیمهای اخلاق در رده پایه و آزاد افزود: از آغاز جام فوتسال رمضان، تیمهای شرکت کننده در این دوره زیر نظر کارشناسان هیت فوتبال استان قرار گرفتند و این کارشناسان گزارشات کتبی خود را به هیئت ارایه دادند تا در پایان این دوره از مسابقات تیمهای اخلاق انتخاب شوند.

به گفته ناصر آفتابی آذر در رده پایه تیم درمانگاه قائم و در رده آزاد تیم خیریه 14 معصوم به عنوان تیمهای اخلاق این دوره از مسابقات انتخاب شدند.

وی اخلاق و بازی جوانمردانه را مهم تر از برد و باخت دانست و متذکر شد: تعداد خطاهای کمتر، تعداد کارتهای دریافتی، انجام بازیهای جوانمردانه، احترام به نظرات داوری و... از مهمترین معیارهای انتخاب تیم اخلاق بود.

اشتباهات داوری بیش از دوره های قبلی بود

اما داوری این دوره از بازیها نیز به مانند تمام مسابقاتی که در تمام رده ها و جامها در سطح کشور برگزار می شود، از حرف و حدیثهای بسیاری برخوردار بوده و در برخی مواقع با اعتراض تیمهای شرکت کننده، بازیکنان، مربیان و حتی هواداران بازیها به جنجال و تنش کشیده می شد.

حسن اکبری یکی از طرفداران تیم شهید رحمانی اردبیل در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اشتباهات داوری در این دوره را نسبت به دوره های قبل بیشتر دانست و عنوان کرد: بیشتر این اشتباهات تاثیرگذار و ضربات مهلکی بر پیکر برخی از تیمها وارد کرد.

این دانشجوی رشته تربیت بدنی با اشاره به پس گرفتن کارت زرد یکی از داوران در جریان یکی از مسابقات افزود: داور به یکی از بازیکنان تیم رقیب کارت زردی نشان داد، اما بعد از رفتن به رختکن در وسط دو نیمه و در شروع نیمه دوم بازی کارت خود را پس گرفت که این کار غیرقانونی است.

وی استفاده از داوران جوان و کم تجربه را در بسیاری از مسابقات حساس از مهمترین اشتباهات کمیته داوران هیئت فوتبال استان اردبیل برشمرد و یادآور شد: باید بحث آموزش داوران در تمامی رده ها و رشته ها مورد توجه جدی قرار داشته باشد.

در عین حال مسئول کمیته داوران هییت فوتبال استان برخلاف نظر بسیاری از مربیان و بازیکنان داوری این دوره از مسابقات را جزو کم اشتباه ترین داوری های یک مسابقه دوره ای دانست.

ایرج امین فر با بیان اینکه اشتباهات داوری جزیی از بازی است، اظهار داشت: اشتباه در ذات انسان است و داوران نیز از این قاعده مستثنی نیستند اما در این دوره از مسابقات هیچ کدام از داوران اشتباهاتی انجام ندادند که نتیجه بازی را تغییر دهد، اشتباهات کوچکی داشتند که برخورد کردیم.

وی با اشاره به استفاده از داوران درجه ملی و درجه یک در این مسابقات بیان داشت: 30 داوری که این مسابقات را سوت زدند از بهترینهای استان بودند و کمترین اشتباهات ممکن را داشتند و بسیاری از این داوران در لیگهای مختلف کشوری سوت می زنند.

این مدرس داوری اعتراضات هواداران برخی تیمها را وارد ندانست و اضافه کرد: طبق قوانین داوری وقتی داور اشتباه کند تا موقع شروع دوباره بازی می تواند تصمیم خود را پس بگیرد که در این مورد هم بعد از سوت پایان نیمه اول تیم داوری در رختکن متوجه اشتباه خود شد و کارت زرد بازیکن یاد شده را پس گرفت.

به گفته وی به کاپیتانهای دو تیم اطلاع داده بود که این تصمیم طبق قوانین داوری فوتسال گرفته شده و درست است.

باید امیدوار بود که این مسابقات در سال آبنده بیش از پیش و با برنامه ریزی مناسب و نیز سرمایه گذاری مطلوب برگزار شود تا شاهد رشد و شکوفایی فوتبال این استان که در سالهای گذشته جزو مدعیان و قطب فوتبال کشور محسوب می شد، باشیم.

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گزارش: توحید مهدوی

