طرح هوشمند سازی مدارس در یزد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان یزد از اجرای طرح هوشمندسازی مدارس یزد ظرف پنج سال آینده خبر داد و اظهار داشت: در راستای تبادل نظر اعضا و ارائه نقطه نظرات در جهت ارتقا سطح علمی و کیفی مدارس، اجرای طرح هوشمند سازی مدارس شهرستان یزد تا پنج سال آینده عملی خواهد شد.

وی در مورد وضعیت پیش دبستانی های شهرستان یزد نیز با اشاره به بحث خصوصی شدن پیش دبستانی و جدا شدن از بخش دولتی و نظارت هرچه بیشتر آموزش و پرورش بر فعالیت این مراکز به ویژه در زمینه های آموزشی و پرورشی، خواستار نظارت هرچه بیشتر آموزش و پرورش استان یزد بر این مراکز شد.

دبیر شورای آموزش و پرورش شهرستان یزد نیز در این نشست با تجلیل از مرحوم کاظمی، عضو شورای آموزش و پرورش شهرستان یزد، به تشریح وضعیت نظارت بر مرکز پیش دبستانی، ایجاد مدارس هیئت امنایی و هوشمند سازی مدارس و افتخارآفرینی دانش آموزان ناحیه 2 در مسابقات مختلف کشوری پرداخت.

همچنین در این جلسه تصمیم گیری در مورد مدارس هیئت امنایی و گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم حجت الاسلام سیدمحمود کاظمی و تقدیر از سینا نشاطی رتیه اول کشوری در رشته آزمایشگاه شیمی در مسابقات آزمایشگاهی و کارگاه و رایانه و رتبه نخست اذان کشور در مسابقات قرآن و اذان و نهج البلاغه از دیگر مصوبات این نشست بود.