به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین ناصحی افزود: سلامت در نقشه نظام سلامت مبتنی بر چهار تعریف سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است.

وی با اشاره به اینکه به موضوع مهم اعتیاد در شاخه سلامت روانی نقشه نظام سلامت پرداخته شده است، افزود: از نظر بار مالی 14 درصد بار بیماریها در کشور مربوط به اعتیاد است.

ناصحی، بحث سلامت معنوی را یک بحث جدید در عرصه سلامت ذکر کرد و گفت: تاکنون در این زمینه در نظام سلامت بسیار کم کار شده و در نقشه بخشی از مباحث سلامت را به خود اختصاص خواهد داد.

وی اعتیادهای جدید را مورد اشاره قرار داد و افزود: تدوین پروتکلهای درمانی، بازتوانی درخصوص اعتیادهای جدید و مواد محرک در نقشه نظام سلامت، بخشی از کارهای دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد است که انجام شده است.

ناصحی در خصوص سایر اعتیادها نیز گفت: به بحث پیشگیری از اعتیاد به الکل در سه سطح اول، دوم و سوم و اعتیادهای جدید مثل اعتیاد به کامپیوتر و اینترنت نیز در بخش سلامت روان نقشه خواهیم پرداخت.