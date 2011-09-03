اسامی اعضای تیم فولاد نوین خوزستان در فصل جاری اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فولاد نوین برای حضور موفق در مسابقات لیگ دسته دوم و جام حذفی فوتبال کشور، 24 بازیکن را به سازمان لیگ آزادگان معرفی کرد که از این تعداد 9 بازیکن از فصل گذشته و 15 نفر جدید هستند.

سه جای خالی نیز در فهرست نفرات این تیم وجود دارد که با توجه به نیاز تیم در طول فصل و یا نیم فصل تکمیل خواهد شد.

اسامی بازیکنان تیم فولاد نوین و شماره پیراهن آنها ، به ترتیب زیر است:



دروازه بانان: فرید حلافی (1)، حجت الله للری (30) و صادق رشیدی (31)



مدافعان: سید ساسان شیرمردی (2)، حسین طلاوری (3)، رضا مرادی (4)، محمود مرفاوی (5)، علی کعبی (13)، سید عدنان آل کثیر (16) و سید امین حجازی (21)



هافبک ها: کورش اورشی (6)، مسعود آرمون (8)، علیرضا کاکه (9)، ابوطالب قنبری زاده (11)، سید مسعود سلیمانی زاده (12)، محمد ریاحی منش (14)، سینا یونسی نژاد (15)، صادق تقی پور (17)، امین شوقی زاده (19)، مجتبی جوانمردی (22) و مهرداد رشیدی (23)



مهاجمان: احمد بوعذار (10)، رسول بهمئی (18) و محمود شریفی (20)



کادر فنی و اجرایی: فریدون حردانی (سرمربی)، علیرضا کاهکش (سرپرست)، سید عباس میرسالاری (مربی)، رحیم حلفی (مربی)، علی خضری حمادی (مربی دروازه بانان)، محمدعلی فتحی (فیزیوتراپ) و علی حمیدی نیا (تدارکات)



علیرضا اژدری زاده نیز به مانند سه فصل گذشته در سمت مدیرعامل باشگاه فولاد نوین خوزستان به فعالیت می پردازد و این تیم را در راه موفقیت در مسابقات پیش رو همراهی خواهد کرد.