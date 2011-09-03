قصد برقراری رابطه با اسرائیل را نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، "عبدالحفیظ غوقه" هرگونه رابطه این شورا با رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد و اعلام کرد که هرگز قصد ندارد با اسرائیل رابطه برقرار کند.

وی افزود: شورای ملی انتقالی لیبی عضوی به نام "احمد الشیبانی" که از برقراری رابطه با اسرائیل سخن گفته است ندارد. هدف از اشاعه چنین شایعاتی به راه انداختن بحث و جدل درباره انقلاب لیبی و شورای ملی انتقالی است.

در همین حال "احمد الزبیر" یکی دیگر از اعضای شورای ملی انتقالی لیبی اظهار داشت: ما مشغول برقراری رابطه با اسرائیل نیستیم بلکه هدف اساسی ما تامین منافع ملی لیبی و سپس توسعه روابط با کشورهای عربی و اسلامی و در مرحله بعد جامعه جهانی است.