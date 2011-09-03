  1. بین الملل
  2. سایر
۱۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۵۴

شورای انتقالی لیبی:

قصد برقراری رابطه با اسرائیل را نداریم

قصد برقراری رابطه با اسرائیل را نداریم

معاون رئیس شورای ملی انتقالی لیبی هرگونه رابطه انقلابیون با رژیم صهیونیستی را تکذیب و اعلام کرد که هرگز قصد برقراری رابطه با این رژیم را ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، "عبدالحفیظ غوقه" هرگونه رابطه این شورا با رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد و اعلام کرد که هرگز قصد ندارد با اسرائیل رابطه برقرار کند.

وی افزود: شورای ملی انتقالی لیبی عضوی به نام "احمد الشیبانی" که از برقراری رابطه با اسرائیل سخن گفته است ندارد. هدف از اشاعه چنین شایعاتی به راه انداختن بحث و جدل درباره انقلاب لیبی و شورای ملی انتقالی است.

در همین حال "احمد الزبیر" یکی دیگر از اعضای شورای ملی انتقالی لیبی اظهار داشت: ما مشغول برقراری رابطه با اسرائیل نیستیم بلکه هدف اساسی ما تامین منافع ملی لیبی و سپس توسعه روابط با کشورهای عربی و اسلامی و در مرحله بعد جامعه جهانی است.

کد مطلب 1398132

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها