به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیکهای جهان که قرار است به آلمان سفر کند روز 22 سپتامبر در پارلمان آلمان سخنرانی می کند، در این میان برخی مقامات آلمان خواستار مرخصی برای همراهی پاپ در سفر رسمی خود به آلمان شده اند که روز 25 سپتامبر خاتمه می یابد.

پیش از این انتظار می رفت پارلمان آلمان رأی گیری نهایی را درباره بودجه نجات مالی اروپا 23 سپتامبر انجام دهد.

رهبران اروپایی در ماه ژوئیه توافق کردند که تسهیلات ثبات مالی اروپا را از طریق راهکارهایی چون وام به دولتهای اروپایی و بانکهای تجاریی تحت شرایط ویژه ای تغییر دهند.

رهبر کاتولیکهای جهان روز 22 سپتامبر وارد آلمان می شود پس از دیدار با رئیس جمهور این کشور در محل اقامت وی با صدر اعظم آلمان در دفتر مرکز کنفرانس اسقفهای آلمانی دیدار و عصر همان روز در پارلمان آلمان سخنرانی می کند.

بندیکت شانزدهم روز 23 سپتامبر با نمایندگان جامعه محلی مسلمانان دیدار کرده و پس از آن به شهر ارفورت سفر می کند و در آن شهر از کلیسای جامع سنت مری دیدار کرده و درمیان نمایندگان شورای کلیسای انجیلی آلمان سخنرانی خواهد کرد.

