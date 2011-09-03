۱۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۵۶

اصغری:

53 درصد روستاییان آذربایجان شرقی بیمه تامین اجتماعی هستند

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور روستایی و عشایری استانداری آذربایجان شرقی گفت: بیش از 53 درصد جمعیت روستایی واجد شرایط استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرارگرفتند.

صفر اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در استان آذربایجان شرقی بیش از 53درصد از واجدین شرایط روستایی و عشایری تحت پوشش بیمه  قرارگرفتند،که این رقم در سطح کشور 30درصد است.

اصغری با دعوت از روستاییان و عشایر به مشارکت در این طرح ارزشمند حمایتی اظهارداشت: در این طرح روستائیان و عشایر تنها یک سوم حق بیمه را پرداخت می کنند و دوسوم از سوی دولت به صندوق بیمه پرداخت می شود.

وی طرح بیمه تامین اجتماعی روستائیان را بزرگترین طرح حمایتی دولت دانسته و اضافه کرد: از مزیت این بیمه برقراری مستمری بازنشستگی و تامین آتیه روستائیان است.

مدیر کل امور روستایی و عشایر استانداری با تشریح دیگر طرح های حمایتی دولت از روستاها گفت: طبق بند 133قانون بودجه سال 90 با کمک بلاعوض 80 درصدی دولت به تدریج به  کلیه روستاهای بالای 300 نفر جمعیت به وسیله نقلیه مجهز می شوند.

اصغری با بیان اینکه تا پایان امسال با احداث 85خانه بهداشتی در روستاهای استان دیگر خانه بهداشت استیجاری وجود نخواهد داشت ابراز داشت: تمهیدات لازم برای  این موضوع فراهم شده است.

وی از آسفالت و بهسازی تمام روستاهای با بیش از 50خانوار در استان خبرداد و تصریح کرد: با آسفالت و بهسازی این روستاها گام مهم دیگری در خدمت به روستاهای کشور برداشته می شود.

اصغری از احداث 153 دهیاری در سطح روستاهای استان به عنوان یکی دیگر از طرح های حمایتی دولت از روستاها نام برد و بیان داشت: این روستاها در شهرستان های بیستگانه استان قراردارند و همچنین در تمام مراکز دهستان ها جهت ساماندهی امور حمل و نقل پایانه های حمل و نقل مسافر ایجاد می شود.

این عضو قوه مجریه همچنین از اختصاص سهام عدالت به بیش از 99 درصد روستائیان در استان خبرداد و این طرح را در راستای سیاست های عدالت محور نظام دانست.

