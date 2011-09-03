ارتقای آگاهی و بصیرت سیاسی لازمه کار نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید خاکباز ظهر شنبه در حاشیه همایش بصیرت فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی استان زنجان در جمع خبرنگاران افزود: دورههای بصیرتافزایی با هدف تحکیم مبانی دینی و اعتقادی کارکنان نیروی انتظامی در ردههای مختلف برگزار میشود.
وی ادامه داد: هر چند نظامیان باید در دخالت پیرامون امور سیاسی بر حذر باشند اما این بدان معنی نیست که نباید این افراد بهدنبال افزایش بصیرت دینی و سیاسی خود باشند.
خاکباز با اشاره به اینکه نیروی انتظامی وظیفه اجرای قوانین و بسط عدالت را در جامعه بر عهده دارد، بیان کرد: در شرایطی که عوامل نیروی انتظامی باید نسبت به امور اطراف خود آگاهی و بصیرت کافی داشته باشند به طور قطع با حسن خلق نسبت به انجام وظایف خود عمل میکنند.
نماینده بازرسی کل ناجا به برگزاری دورههای بصیرت، فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی استانها اشاره کرد و یادآور شد: در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر بصیرتافزایی آحاد جامعه، اقشار مختلف جامعه باید از بصیرت کافی برای مقابله با تهدیدات برخوردار باشند.
خاکباز افزود: دورههای بصیرت در سالهای گذشته برای مدیران ارشد نیروی انتظامی برگزار میشد که با توجه به اهمیت کار، این دورهها در سالجاری برای لایه میانی در استانها برگزار میشود.
وی ادامه داد: امروز این دوره بهطور همزمان در هفت استان و با حضور مدیران انتظامی برگزار میشود که استان زنجان یکی از این مراکز است و امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.
نماینده بازرسی کل ناجا با بیان اینکه مبانی دینی و اعتقادی به کارکنان آموزش داده میشود، یادآور شد: نیروهای مسلح باید نسبت به این آموزشها مجهز شوند.
نظر شما