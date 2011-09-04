فیلمبرداری "شیر تو شیر" ادامه دارد

سبط احمدی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تا کنون حدود 20 درصد از فیلمبرداری این فیلم سینمایی در همدان سپری شده است. بازی ستاره اسکندری در"شیر تو شیر" به پایان رسیده است.
وی ادامه داد: امیدوارم تا 50 روز دیگر فیلمبرداری به پایان برسد. بهرام دهقانی تدوین و جهانگیر میرشکاری صداگذاری فیلم را بر عهده دارند که پس از پایان فیلمبرداری کار خود را آغاز میکنند.
هدایت هاشمی، لیلا اوتادی، ستاره اسکندری، مائده طهماسبی، کتانه افشارینژاد، سینا رازانی، هوشنگ بهادری، جواد زیتونی، آذر فرامرزی، لیلا خلیلیخو، فاطمه ابرار پایدار و ... در این فیلم به ایفای نقش میپردازند.
"شیر تو شیر" داستان فضل الله است که هنگام زایمان همسرش را از دست میدهد. بچه او تنها شیر آدمیزاد میخورد و همین اتفاق سرآغاز ماجراهای این فیلم است. نویسنده این فیلم سینمایی هوشنگ مرادی کرمانی است که برای حضور در جشنواره کودک و نوجوان و جشنواره سیام فیلم فجر آماده میشود.
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