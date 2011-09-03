به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت پژوهش فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و در راستای اهداف و برنامههای خود در حوزه پژوهشهای هنر و رسانه با همکاری خانه سینما دومین نشست تخصصی خود را موضوع امنیت شغلی و توسعه انسانی برگزار میکند.
این نشست با حضور فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما، امین تارخ بازیگر و دبیر گردهمایی امنیت شغلی، تورج منصوری تصویربردارو فعال حوزه سینما، همایون اسعدیان کارگردان و رئیس کانون کارگردانان سینمای ایران برگزار میشود و اجرای این نشست تخصصی برعهده کیوان کثیریان منتقد و روزنامه نگار است.
اولین نشست تخصصی با موضوع بررسی زیر ساختهای سینمای ایران با حضور محمد مهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما، رخشان بنی اعتماد کارگردان، منوچهر محمدی تهیهکننده، ناصر صفاریان منتقد و مستندسازو امیر حسین علم الهدی کارشناس حوزه نمایش و سید محسن هاشمی کارشناس مدیریت در تیرماه برگزار شده است.
این نشست ساعت 9:00 روز دوشنبه 14 شهریور ماه واقع در انتهای پاسداران، روبروی ضلع جنوبی پارک نیاوران شماره 802 سالن آفتاب مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار میشود. ورود برای علاقمندان به این نشست تخصصی آزاد است.
