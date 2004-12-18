نبود فيلمنامه قوي، از مشكلات مهم سينماي ديني است

سيدجلال فياضي، مشاورعالي شهردار و معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري مشهد و دبير دومين جشنواره فيلم، فيلم نامه و عكس رضوي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار سينمايي "مهر" ضمن اعلام مطلب فوق افزود: هدف اصلي ما در برگزاري اين جشنواره ايجاد انگيزه در هنرمندان است كه قطعا جشنواره امسال، بستر مناسبي براي خلق آثار برجسته مهيا خواهد كرد.

وي گفت: در جشنواره سال گذشته به دليل گسترده نبودن و اطلاع رساني ضعيف، آن چنان كه بايد به اهداف دلخواه دست پيدا نكرديم، ولي به طور كلي نمي توان از يك جشنواره نوپا توقع معجزه داشت.

فياضي در ادامه افزود: آثار رسيده به دبيرخانه دومين جشنواره رضوي بيش از توقع بوده است، به طوري كه در بخش فيلم 160 اثر كوتاه و بلند و در بخش فيلمنامه 1283 اثر كوتاه و بلند، رضايت بخش است و با اين تفاصيل، اميدواريم در دوره هاي آينده آثار بيشتر و شاخص تري در جشنواره حضور پيدا كنند.

مشاور عالي شهردار مشهد، در ادامه، داوري بخش هاي مختلف جشنواره را براساس محتوا و كيفيت عنوان كرد و گفت: ما در بخش فيلم، برگزيدگان فيلم، فيلمنامه، كارگرداني و بازيگري، در بخش عكس 3 برگزيده و در بخش فيلمنامه بهترين فيلم نامه را انتخاب و جوايزي اهدا خواهيم كرد كه اين انتخابات در 2 بخش حرفه اي و غير حرفه اي صورت مي گيرد.

وي ادامه داد: يكي از مشكلات اصلي سينماي ديني، نبود فيلمنامه درخور توجه در اين حيطه است كه ما با اختصاص يك بخش مجزا به فيلمنامه، سعي كرده ايم مشكل فيلمنامه در سينماي ديني را تا حدي كاهش دهيم و نيز يكي از تمهيداتي كه اين جشنواره ديده است، رايزني با تهيه كننده و كارگردانان شاخص سينماي كشور براي ساخت فيلم برگزيده جشنواره است.

معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري مشهد در پايان در خصوص بخشهاي جنبي گفت: در طول 3 روز برگزاري جشنواره، 3 فيلم بلند براده هاي خورشيد، ولايت عشق و نبات داغ در بخش جنبي در سينما قدس مشهد نمايش داده خواهد شد و پس از نمايش هر فيلم، جلسه نقد و بررسي با حضور دست اندركاران فيلم برگزار مي شود.

گفتني است، دومين دوره ازجشنواره فيلم، فيلمنامه و عكس رضوي با حضور چهره هاي شاخصي چون جواد شمقدري، سعيد سهيلي، مجتبي راعي، احمدرضا درويش، رسول ملاقلي پور، حبيب الله كاسه ساز، عليرضا سجاد پور و دوم دي ماه كليد خواهد خورد و پنجم دي ماه با اعلام برگزيدگان به كار خود پايان خواهد داد.