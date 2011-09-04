ادغام پژوهشکده با دانشگاه میراث فرهنگی منطقی نیست

داوود دانشیان، معاون سابق دانشگاه میراث فرهنگی به خبرنگار مهر گفت: شنیده ایم که قرار است پژوهشکده با مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی ادغام شود. مسئولان سازمان میراث فرهنگی این ادغام را منوط به بررسی های دقیق تر دانسته اند بنابراین هنوز مشخص نیست که آیا این ادغام انجام می شود یا خیر.

دانشیان با بیان اینکه امیدواریم تصمیم گیری ها منجر به ادغام نشود گفت: فعالیت های پژوهشکده باستان شناسی در حوزه تحقیق و پژوهش است ولی مراکز آموزشی، مانند دانشگاه میراث فرهنگی آموزش می دهند بنابراین فعالیت این دو از یکدیگر مجزاست و نمی توانند ادغام شوند.و هر کدام فعالیت خود را به صورت مستقل انجام دهند.

وی درباره اینکه چرا این مرکز از دو سال پیش تا کنون دانشجو جذب نکرده است گفت: ماده ای در قانون برنامه چهارم توسعه وجود دارد که دستگاهها را مکلف کرده مراکز آموزش عالی خود را واگذار کنند در این میان سازمان میراث فرهنگی پیشقدم شد و این طرح را اجرا کرد به همین دلیل از دو سال گذشته نیروی جدید الورود جذب نمی شود.

دبیر گروه مرمت بنای دانشگاه میراث فرهنگی تصریح کرد: اکنون دانشجویان این مرکز در رشته های اصلی مرمت موزه داری و صنایع دستی در حال تکمیل کردن تحصیلات خود تا مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند.