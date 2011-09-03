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۱۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۲۵

عضو شورای انتقالی خبر داد:

پنهان شدن قذافی در صحرای جنوب غربی طرابلس

پنهان شدن قذافی در صحرای جنوب غربی طرابلس

یک عضو شورای ملی انتقالی لیبی با اشاره به اخباری درباره وجود معمر قذافی در شهر بنی ولید از پنهان شدن سرهنگ در منطقه صحرایی در جنوب غربی طرابلس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، موسی الکنی گفت : معمر قذافی در شهر "بنی ولید" در 170 کیلومتری جنوب شرقی پایتخت لیبی نیست.

وی تصریح کرد: قذافی در بنی ولید نیست و در منطقه صحرایی "فزان" در جنوب غربی طرابلس است و همه عوامل رژیم لیبی هم اکنون در منطقه ای در شمال نیجر هستند.

الکنی بیان کرد: نیروهای غربی در حال حاضر نمی توانند در منطقه ای که قذافی در آن است کاری انجام دهند، زیرا منطقه بسیار گسترده و صحرایی و بسیار مستحکم است.

شایان ذکر است که از زمان سقوط باب العزیزیه در طرابلس گمانه زنی های زیادی درباره مکان اختفای قذافی بیان شده است.

کد مطلب 1398153

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