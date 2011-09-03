پنهان شدن قذافی در صحرای جنوب غربی طرابلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، موسی الکنی گفت : معمر قذافی در شهر "بنی ولید" در 170 کیلومتری جنوب شرقی پایتخت لیبی نیست.

وی تصریح کرد: قذافی در بنی ولید نیست و در منطقه صحرایی "فزان" در جنوب غربی طرابلس است و همه عوامل رژیم لیبی هم اکنون در منطقه ای در شمال نیجر هستند.

الکنی بیان کرد: نیروهای غربی در حال حاضر نمی توانند در منطقه ای که قذافی در آن است کاری انجام دهند، زیرا منطقه بسیار گسترده و صحرایی و بسیار مستحکم است.

شایان ذکر است که از زمان سقوط باب العزیزیه در طرابلس گمانه زنی های زیادی درباره مکان اختفای قذافی بیان شده است.