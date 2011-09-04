جدول خدمات دولت در پایتخت/ افزایش 60 درصدی تختهای بیمارستانی

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد یکساله این معاونت گفت: اجرا و بهره برداری از پروژه انتقال آب از میدان محمدیه به شهرستانهای رباط کریم، شهریار و اسلامشهر، تکمیل و بهره برداری از سد ماملو، آبرسانی از سد کرج و احداث و بهسازی کانلهای آبیاری از مهمترین پروژه های استان در سالهای اخیر بوده است.

وی افزود: همچنین در سالهای اخیر ایجاد دو میلیون متر مربع فضای آموزشی، نوسازی 17 هزار اتوبوس و سواری و مینی بوس، تعریض و چهار خطه کردن محورهای استان به طول 380 کیلومتر و احداث 25 پاسگاه نیروی انتظامی با اعتبار 13 میلیارد تومان را می توان از برنامه های اجرا شده و موفق استانداری تهران نام برد.

ترکی در ادامه جدول خدمات رسانی دولت را از سال 83 تا 89 به شرح ذیل تشریح کرد:

جدول خدمات گاز رسانی در استان تهران

شاخص واحد سال 83 سال 89 رشد (درصد) تعداد شهرهای گاز رسانی شده شهر 27 55 103 تعداد روستاهای گاز رسانی شده روستا 76 387 409 واحدهای مسکونی دارای گاز میلیون واحد 3 4/6 53 تعداد مشترکین گاز میلیون مشترک 0/9 2/3 155 تعداد مشترکین صنعتی شبکه گاز مشترک 1664 8608 417

جدول خدمات بهداشتی و درمانی در استان تهران

شاخص واحد سال 83 سال 89 رشد (درصد) تعداد کل تختهای بیمارستانی تخت 23063 36438 58 تعداد تختهای بیمارستان بخش خصوصی تخت 4703 6537 39 تعداد مراکز بهداشت و درمان باب 945 1238 31 تعداد آزمایشگاهها باب 832 1050 26 تعداد داروخانه ها باب 1510 2400 59

جدول خدمات برق رسانی در استان تهران

شاخص واحد سال 83 سال 89 رشد (درصد) ظرفیت عملی نیروگاههای برق مگاوات 4812 6060 26 تعداد نیروگاههای برق نیروگاه 7 11 57 تعداد جایگاههای CNG باب 33 135 222

جدول خدمات ورزشی در استان تهران

شاخص واحد سال 83 سال 89 رشد (درصد) مساحت کل اماکن ورزشی میلیون متر مربع 2/5 3/3 32 تعداد کل اماکن ورزشی باب 2200 3300 50 تعداد سالنهای ورزشی باب 1500 2350 57

جدول سرمایه گذاری غیر نفتی در استان تهران

شاخص واحد سال 83 سال 89 رشد (درصد) صادرات غیرنفتی میلیون دلار 1116 2273 103 حجم سرمایه گذاری خارجی میلیون دلار 780 2410 209 حجم سرمایه خارجی وارده میلیون دلار 416 726 75

جدول طرحهای روستایی و فاضلاب استان تهران

شاخص واحد سال 83 سال 89 رشد (درصد) طول شبکه جمع آوری فاضلاب کیلومتر 2806 3256 16 نسبت جمعیت تحت پوشش فاضلاب درصد 8 22 - تعداد شهرهای دارای طرح جامع شهر 6 23 183 تهیه و اجرای طرحهای هادی روستایی روستا 339 546 61 نسبت روستاهای دارای طرح هادی در دست اجرا درصد 21 65 -

جدول امور اجتماعی و فرهنگی استان تهران

شاخص واحد سال 83 سال 89 رشد (درصد) تعداد کل دانشجویان هزار نفر 432 631 46 تعداد عناوین کتب منتشر شده هزار عنوان 30 56 87 تعداد کتابخانه های عمومی باب 67 117 75 پوشش جمعیتی بهزیستی هزار نفر 251 335 33 محصول ناخالص داخلی هزار میلیارد ریال 394 779 98

جدول تحولات در امور زیربنایی استان تهران

شاخص واحد سال 83 سال 89 رشد (درصد) طول شبکه بزرگراهی کیلومتر 309 899 190 تعداد مجتمع های رفاهی بین راهی باب 8 25 213 تعداد تصادفات جرحی و فوتی مورد 2150 1335 38- طول شبکه توزیع آب و خط انتقال کیلومتر 19800 23300 18

جدول گزارش استان تهران در امور کشاورزی و صنعتی

شاخص واحد سال 83 سال 89 رشد (درصد) تعدا پروانه های بهره برداری صنعتی فقره 16200 19300 19 حجم سالانه سرمایه گذاری صنعتی میلیارد ریال 9600 26500 176 تعداد شهرکهای صنعتی مصوب پلاک 15 27 80 تولید محصولات کشاورزی میلیون تن 4 5/6 40 تولید محصولات گلخانه ای هزار تن 42/5 249 486 اراضی تحت پوشش آبیاری مدرن هزار هکتار 11/6 19/5 68 تولید شیر هزار تن 710 855 20 تولید سیب درختی هزار تن 223 346 55

معاون برنامه ریزی استانداری تهران اظهار داشت: اجرای سه هزار کیلومتر شبکه فاضلاب تهران، احداث و تکمیل 15 بیمارستان و بازسازی 360 هزار متر مربع فضای بیمارستانی و تفویض اختیار ثبت سفارش واردات به استان را می توان از موفقیتهای استانداری تهران در سالهای اخیر عنوان کرد.

ترکی گفت: پیش از این فرمانداریهای استان تهران هیچگونه ردیف بودجه نداشتند که در حال حاضر در آمدهای فرمانداریها مشخص و بودجه ویژه ای هم برای هر فرمانداری دیده شده است.

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گزارش از سید هادی کسایی زاده