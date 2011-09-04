جدول خدمات دولت در پایتخت/ افزایش 60 درصدی تختهای بیمارستانی

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد یکساله این معاونت گفت: اجرا و بهره برداری از پروژه انتقال آب از میدان محمدیه به شهرستانهای رباط کریم، شهریار و اسلامشهر، تکمیل و بهره برداری از سد ماملو، آبرسانی از سد کرج و احداث و بهسازی کانلهای آبیاری از مهمترین پروژه های استان در سالهای اخیر بوده است.
وی افزود: همچنین در سالهای اخیر ایجاد دو میلیون متر مربع فضای آموزشی، نوسازی 17 هزار اتوبوس و سواری و مینی بوس، تعریض و چهار خطه کردن محورهای استان به طول 380 کیلومتر و احداث 25 پاسگاه نیروی انتظامی با اعتبار 13 میلیارد تومان را می توان از برنامه های اجرا شده و موفق استانداری تهران نام برد.
ترکی در ادامه جدول خدمات رسانی دولت را از سال 83 تا 89 به شرح ذیل تشریح کرد:
جدول خدمات گاز رسانی در استان تهران
|شاخص
|واحد
|سال 83
|سال 89
|رشد (درصد)
|تعداد شهرهای گاز رسانی شده
|شهر
|27
|55
|103
|تعداد روستاهای گاز رسانی شده
|روستا
|76
|387
|409
|واحدهای مسکونی دارای گاز
|میلیون واحد
|3
|4/6
|53
|تعداد مشترکین گاز
|میلیون مشترک
|0/9
|2/3
|155
|تعداد مشترکین صنعتی شبکه گاز
|مشترک
|1664
|8608
|417
جدول خدمات بهداشتی و درمانی در استان تهران
|شاخص
|واحد
|سال 83
|سال 89
|رشد (درصد)
|تعداد کل تختهای بیمارستانی
|تخت
|23063
|36438
|58
|تعداد تختهای بیمارستان بخش خصوصی
|تخت
|4703
|6537
|39
|تعداد مراکز بهداشت و درمان
|باب
|945
|1238
|31
|تعداد آزمایشگاهها
|باب
|832
|1050
|26
|تعداد داروخانه ها
|باب
|1510
|2400
|59
جدول خدمات برق رسانی در استان تهران
|شاخص
|واحد
|سال 83
|سال 89
|رشد (درصد)
|ظرفیت عملی نیروگاههای برق
|مگاوات
|4812
|6060
|26
|تعداد نیروگاههای برق
|نیروگاه
|7
|11
|57
|تعداد جایگاههای CNG
|باب
|33
|135
|222
جدول خدمات ورزشی در استان تهران
|شاخص
|واحد
|سال 83
|سال 89
|رشد (درصد)
|مساحت کل اماکن ورزشی
|میلیون متر مربع
|2/5
|3/3
|32
|تعداد کل اماکن ورزشی
|باب
|2200
|3300
|50
|تعداد سالنهای ورزشی
|باب
|1500
|2350
|57
جدول سرمایه گذاری غیر نفتی در استان تهران
|شاخص
|واحد
|سال 83
|سال 89
|رشد (درصد)
|صادرات غیرنفتی
|میلیون دلار
|1116
|2273
|103
|حجم سرمایه گذاری خارجی
|میلیون دلار
|780
|2410
|209
|حجم سرمایه خارجی وارده
|میلیون دلار
|416
|726
|75
جدول طرحهای روستایی و فاضلاب استان تهران
|شاخص
|واحد
|سال 83
|سال 89
|رشد (درصد)
|طول شبکه جمع آوری فاضلاب
|کیلومتر
|2806
|3256
|16
|نسبت جمعیت تحت پوشش فاضلاب
|درصد
|8
|22
|-
|تعداد شهرهای دارای طرح جامع
|شهر
|6
|23
|183
|تهیه و اجرای طرحهای هادی روستایی
|روستا
|339
|546
|61
|نسبت روستاهای دارای طرح هادی در دست اجرا
|درصد
|21
|65
|-
جدول امور اجتماعی و فرهنگی استان تهران
|شاخص
|واحد
|سال 83
|سال 89
|رشد (درصد)
|تعداد کل دانشجویان
|هزار نفر
|432
|631
|46
|تعداد عناوین کتب منتشر شده
|هزار عنوان
|30
|56
|87
|تعداد کتابخانه های عمومی
|باب
|67
|117
|75
|پوشش جمعیتی بهزیستی
|هزار نفر
|251
|335
|33
|محصول ناخالص داخلی
|هزار میلیارد ریال
|394
|779
|98
جدول تحولات در امور زیربنایی استان تهران
|شاخص
|واحد
|سال 83
|سال 89
|رشد (درصد)
|طول شبکه بزرگراهی
|کیلومتر
|309
|899
|190
|تعداد مجتمع های رفاهی بین راهی
|باب
|8
|25
|213
|تعداد تصادفات جرحی و فوتی
|مورد
|2150
|1335
|38-
|طول شبکه توزیع آب و خط انتقال
|کیلومتر
|19800
|23300
|18
جدول گزارش استان تهران در امور کشاورزی و صنعتی
|شاخص
|واحد
|سال 83
|سال 89
|رشد (درصد)
|تعدا پروانه های بهره برداری صنعتی
|فقره
|16200
|19300
|19
|حجم سالانه سرمایه گذاری صنعتی
|میلیارد ریال
|9600
|26500
|176
|تعداد شهرکهای صنعتی مصوب
|پلاک
|15
|27
|80
|تولید محصولات کشاورزی
|میلیون تن
|4
|5/6
|40
|تولید محصولات گلخانه ای
|هزار تن
|42/5
|249
|486
|اراضی تحت پوشش آبیاری مدرن
|هزار هکتار
|11/6
|19/5
|68
|تولید شیر
|هزار تن
|710
|855
|20
|تولید سیب درختی
|هزار تن
|223
|346
|55
معاون برنامه ریزی استانداری تهران اظهار داشت: اجرای سه هزار کیلومتر شبکه فاضلاب تهران، احداث و تکمیل 15 بیمارستان و بازسازی 360 هزار متر مربع فضای بیمارستانی و تفویض اختیار ثبت سفارش واردات به استان را می توان از موفقیتهای استانداری تهران در سالهای اخیر عنوان کرد.
ترکی گفت: پیش از این فرمانداریهای استان تهران هیچگونه ردیف بودجه نداشتند که در حال حاضر در آمدهای فرمانداریها مشخص و بودجه ویژه ای هم برای هر فرمانداری دیده شده است.
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گزارش از سید هادی کسایی زاده
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