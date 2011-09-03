  1. استانها
  2. کرمان
۱۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۳۳

مختاری به مهر خبر داد:

پل سوم رودخانه ملنتی جیرفت افتتاح شد

پل سوم رودخانه ملنتی جیرفت افتتاح شد

جیرفت - خبرگزاری مهر: شهردار جیرفت از افتتاح پل سوم رودخانه ملنتی جیرفت خبر داد.

امان الله مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سومین پل احداث شده بر روی رودخانه ملنتی جیرفت به بهره برداری رسید.

مختاری گفت: این پل از نوع بتنی وزنی است که شش دهنه هشت متری با 64 متر طول و 16متر عرض دارد.

وی با بیان اینکه برای ساخت پل مذکور900 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است گفت: این پل ظرف مدت چهار ماه احداث شده است.

رودخانه ملنتی از مرکز شهر جیرفت می گذرد و تا قبل ازاین تنها یک پل راه ارتباطی بافت قدیم و بافت جدید شهر بود.

این سومین پل احداث شده بر روی رودخانه ملنتی است که به بهره برداری می رسد و در حال حاضر دو پل دیگر بر روی این رودخانه در حال ساخت است.
 

کد مطلب 1398171

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه