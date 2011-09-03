تصاویری عجیب از گربه ای که از ترس شیر بالای یک کاکتوس 15 متری پرید!

به گزارش خبرگزاری مهر، یک گربه وحشی دم کوتاه در صحرای "سونوران" آریزونا با دیدن یک شیر کوهستان گرسنه که به طرفش می آمد جهش بلندی زد و بدون اینکه خراش بردارد از یک کاکتوس غول پیکر بالا پرید.

شیر کوهستان تنها چیزی که دید پسرعموی دم کوتاه خود بود که از کاکتوس غول پیکر 300 ساله ای که ارتفاع آن به 50 فوت (15.24 متر) می رسید بالا می رفت.

براساس گزارش دیلی میل، یک عکاس 69 ساله حیات وحش به نام "کرت فانگر" نیز از این لحظه ناب فیلم و عکس تهیه کرد.

وی در این خصوص گفت: "یکی از دوستانم در ساعت 7 صبح به من گفت که یکی از کارگرانش یک گربه دم کوتاه را دیده که از دست یک شیر کوهستان فرار می کرد. وقتی به آنجا رسیدم گربه بالای کاکتوس رفته بود و بیش از 6 ساعت همانجا ماند. پس از 6 ساعت گرسنگی و ترس، وقتی پایین آمد نگاهی به اطراف کرد و به سوی کوهستان دوید."