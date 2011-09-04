سید علی اصغر میرابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تکذیب وجود رستورانهایی که موادغذایی حرام همچون خرچنگ می فروشند، گفت: اسامی این رستورانها را بدهید تا با آن برخورد کنیم. شاید مواردی که می گویید رستوران نباشند چرا که بیش از یک هزار و 200 رستوران غیرمجاز در تهران فعالیت می کنند.

بیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی که از بازار مروی تهران و برخی از رستورانها تهیه کرده بود، از وجود برخی از رستورانها و فروشگاههایی که مواد غذایی حرام مانند خرچنگ می فروشند، خبر داده بود.

همچنین بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران در جلسه شورای شهر تهران گفته بود: 160 مرکز توزیع غذای حرام در تهران کشف شده است که باید جلوی ترویج چنین رفتارهایی گرفته شود.

میر ابراهیمی در ادامه افزود: تنها 900 رستوران در تهران با مجوز فعالیت می کنند که ما نیز بر فعالیت آنها نظارت می کنیم اما ما بقی رستورانها مجوزی ندارند و ما هیچ نظارتی بر فعالیت آنها نداریم.

رئیس اتحادیه صنفی رستوران و سلف سرویس تهران ادامه داد: به طور مثال افرادی هستند که مجوز فروش اغذیه دارند اما رستوران داری می کنند یا مجوز چلوکباب دارند اما رستوران شده اند یا مجوز فست فود گرفته اند اما برروی تابلوی صنفی شان رستوران درج کرده اند که تمام این موارد تخلف است و اگر ببینیم تذکر می دهیم اما ما بر روی منوی غذای آنها نظارتی نداریم.

میرابراهیمی با بیان اینکه کنترل محسوس و نامحسوس بر روی رستورانها انجام می شود، گفت: ما تهران را به چهار منطقه تقسیم کرده ایم که هر منطقه یک بازرس و چند ناظر دارد که در طول سال بر مجموعه رستورانها نظارت می کنند.

وی ادامه داد: یکی از موارد الزامی ما در هنگام صدور مجوز برای رستورانها، ارائه منوی غذا است و در نظارتهای بعدی نیز منوها کنترل می شوند.

رئیس اتحادیه صنفی رستوران و سلف سرویس تهران درباره فعالیت رستورانهای خارجی نیز گفت: تعداد این رستورانها به کمتر از 10 مورد در تهران می رسد که اخیرا یک رستوران ایتالیایی و یک رستوران ترکی به دلیل فعالیت غیرمجاز بسته شدند.

میرابراهیمی از شهروندان تهرانی خواست هر رستورانی که خرچنگ می فروشند را معرفی کنند تا با آنها برخورد شود.

سرو خرچنگ در رستورانهای شهر تهران در حالی صورت می گیرد که بسیاری از مراجع تقلید همچون مقام معظم رهبری، آیت الله سیستانی، آیت الله فاضل لنکرانی،آیت الله صافی گلپایگانی،آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله مجتبی تهرانی خوردن خرچنگ را حرام دانسته اند.