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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۰۴

با نویسندگی مرزبان/

کابلی نمایش "از کجا آمده‌ام..." را به صحنه می‌برد

کابلی نمایش "از کجا آمده‌ام..." را به صحنه می‌برد

هادی مرزبان از اجرای نمایش "از کجا آمده‌ام آمدنم بهر چه بود" به کارگردانی فرزانه کابلی زمستان امسال در تالار وحدت خبر داد.

این کارگردان تئاتر درباره اجرای نمایش "از کجا آمده‌ام..." به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه‌ای را بر اساس تفسیر "المیزان" علامه طباطبایی نوشته‌ام که یک کار فاخر قرآنی است و قرار است زمستان امسال در تالار وحدت اجرا شود. کارگردانی و طراحی حرکت این نمایش را هم فرزانه کابلی بر عهده‌ دارد.

مرزبان با اشاره به بزرگ بودن این پروژه نمایشی افزود: نمایش "از کجا آمده‌ام..." حدود 50 بازیگر و گروه فرم دارد. ضمنا در اجرای این نمایش از سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی استفاده می‌شود.

وی تأکید کرد: این نمایش کار خاصی است و تا به حال در ایران چنین نمایشی اجرا نشده و کار فاخر بسیار زیبایی است. اگر امکانات توسط معاونت هنری و مرکز هنرهای نمایشی فراهم شود نمایش "از کجا آمده‌ام..." که پروژه‌ای بسیار بزرگ است حرفی برای گفتن دارد.

کد مطلب 1398196

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