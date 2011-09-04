این کارگردان تئاتر درباره اجرای نمایش "از کجا آمده‌ام..." به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه‌ای را بر اساس تفسیر "المیزان" علامه طباطبایی نوشته‌ام که یک کار فاخر قرآنی است و قرار است زمستان امسال در تالار وحدت اجرا شود. کارگردانی و طراحی حرکت این نمایش را هم فرزانه کابلی بر عهده‌ دارد.



مرزبان با اشاره به بزرگ بودن این پروژه نمایشی افزود: نمایش "از کجا آمده‌ام..." حدود 50 بازیگر و گروه فرم دارد. ضمنا در اجرای این نمایش از سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی استفاده می‌شود.



وی تأکید کرد: این نمایش کار خاصی است و تا به حال در ایران چنین نمایشی اجرا نشده و کار فاخر بسیار زیبایی است. اگر امکانات توسط معاونت هنری و مرکز هنرهای نمایشی فراهم شود نمایش "از کجا آمده‌ام..." که پروژه‌ای بسیار بزرگ است حرفی برای گفتن دارد.