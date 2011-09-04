ترافیک به کودکان منطقه 20 تهران آموزش داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آشنایی دانشآموزان با قوانین راهنمایی و رانندگی، تربیت همیاران ترافیک، فرهنگسازی بین کودکان و نوجوانان برای استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله پاک، حمایت از مدارسی که به آموزش ترافیک اهتمام جدی دارند و تثبیت آموزشهای ماندگار به کودکان به عنوان رانندگان آینده شهر از مهمترین اهداف این طرح آموزشی است.
یک گروه آموزشی جدید نیز در پارک ترافیک مشغول فعالیت شده اند که آموزشهای این گروه در دو بخش "از خانه تا مدرسه" و "از مدرسه تا بوستان ترافیک" به صورت آموزش غیرمستقیم و با استفاده از مباحث هنر و خلاقیت در قالب یک برنامه پنج ساله اجرا میشود و برای هر یک از دانشآموزان طی این مدت 45 ساعت آموزشی در نظر گرفته شده است.
این آموزشها در قالب شعر، فیلم، کاردستی، سفال، مسابقه، بازی و کتاب همراه با اهدای جوایز و به صورت کاملا رایگان است و دانشآموزان از کلاس اول ابتدایی تا سوم راهنمایی می توانند به صورت انفرادی و یا گروهی از این دورهها و همچنین امکانات این مرکز استفاده کنند.
راه اندازی سامانه دوچرخه ویژه بزرگسالان
به منظور بهره مندی والدین، سامانه دوچرخه ویژه بزرگسالان در این مرکز راه اندازی شده است و آنها میتوانند به طور همزمان رکاب زدن با دوچرخه را در محیطی امن و ایمن تجربه کنند.
پارک آموزش ترافیک در مساحت حدود یک هکتار در شهرری، خیابان سلمانفارسی، جنب بوستان دانش واقع شده است و در آن شبکه بزرگراهی، معابر، بلوارهای شریانی، معابر بنبست، میدانها، تقاطع، گذرگاههای عابر پیاده و ساختمانهای اداری و آموزشی و امکاناتی از قبیل 20 دستگاه خودروی کوچک و 30 دستگاه دوچرخه تعبیه شده است.
ساعت کار پارک آموزش ترافیک نیز افزایش یافته و پذیرش مراجعان از ساعت هشت صبح تا 16 عصر خواهد بود.
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