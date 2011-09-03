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۱۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۰۰

ناطقی قهرمان مرحله دوم تور بین المللی دوچرخه سواری "میلاد دو نور" شد

ناطقی قهرمان مرحله دوم تور بین المللی دوچرخه سواری "میلاد دو نور" شد

اراک - خبرگزاری مهر: دومین مرحله سیزدهمین تور بین المللی دوچرخه سواری میلاد دو نور با قهرمانی ورزشکار اصفهانی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرحله سیزدهمین تور بین المللی دوچرخه سواری میلاد دو نور ظهر شنبه در مهاجران برگزار شد که در آن ورزشکاران مسافت 123 کیلومتری مسابقه را رکاب زدند که در پایان حسین ناطقی دوچرخه سوار تیم اصفهان موفق به کسب عنوان قهرمانی این مرحله شد.

براساس این گزارش ناطقی مسیر 123 کیلومتری مسابقه را در زمان 2 ساعت و 43 دقیقه و 58 ثانیه رکاب زد.

مهدی سهرابی از تیم زنجان و امیر زرگری از تیم اراک به ترتیب عناوین دوم و سوم این مرحله را از آن خود کردند.

مرحله سوم این مسابقات فردا در مسیر 131 کیلومتری اراک - آشتیان به فرمهین برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1398207

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