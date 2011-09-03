  1. استانها
  2. لرستان
۱۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۲۵

بهلولی خبر داد:

طرح مددجوی اخلاق در کانون اصلاح و تربیت لرستان اجرا می شود

طرح مددجوی اخلاق در کانون اصلاح و تربیت لرستان اجرا می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: سرپرست کانون اصلاح و تربیت لرستان گفت: به منظور ترغیب مددجویان کانون برای حضور در برنامه ها و همچنین نهادینه سازی رفتارهای مطلوب در این مرکز، با همکاری کارشناسان این حوزه طرح انتخاب مددجوی اخلاق عملیاتی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اشرف بهلولی در این رابطه اظهار داشت: توجه به مقوله شخصیت سازی و شخصیت بخشی به مددجویان ازجمله اولویتهای فعالیتهای اصلاحی در این کانون است.

وی ادامه داد: مددجویان کانون به واسطه وضعیت خاصی که متأثر از شرایط سنی است نیازمند توجه خاص در همه حوزه ها هستند.

سرپرست کانون اصلاح و تربیت لرستان افزود: مجموعه شرایط حاکم بر این افراد باعث می شود برنامه های اصلاحی و تربیتی که برای آنان طراحی و اجرا می شود نیز دارای پشتوانه علمی باشد.

بهلولی در خصوص اهداف اجرای طرح مددجوی اخلاق نیز اظهار داشت: انتخاب مددجوی اخلاق می تواند در فرآیند بازسازی روحی و روانی مددجویان تاثیر فراوانی داشته باشد.

سرپرست کانون اصلاح و تربیت لرستان تصریح کرد: علاوه بر آثار روانی، ایجاد حس رقابت بین مددجویان برای برگزیده شدن باعث تقلیل رفتارهای پرخطر شده که این امر، کاهش آسیب را در کانون به همراه خواهد داشت.

به موجب این طرح، با توجه به شاخصهای در نظر گرفته شده هر ماه یک نفر از مددجویان به عنوان مددجوی اخلاق برگزیده شده و مورد تقدیر قرار می گیرد.

کد مطلب 1398208

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه