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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۳۲

استان ایلام با "سرزمین پدری" معرفی شد

استان ایلام با "سرزمین پدری" معرفی شد

تهیه‌کننده مستند "سرزمین پدری" از ساخت این مستند درباره استان ایلام خبر داد.

عبدالستار کاکایی تهیه کننده و کارگردان "سرزمین پدری" درباره این مستند به خبرنگار مهر گفت: این اثر 40 دقیقه‌ای با تصویربرداری هوایی از استان ایلام ساخته شده است و با استفاده از یک هواپیمای کوچک طی 35 ساعت تاریخچه‌ای از استان ایلام را در آن نمایش داده‌ایم.

وی افزود: علاوه بر تاریخچه، مروری بر وضعیت جغرافیایی ایلام داشته‌ایم و تصویربرداری نیز طی سه سفر در فصل زمستان و ابتدا و انتهای بهار انجام شد که در این مدت سعی کردیم مناطق جنگی از میمک تا فکه را تصویربرداری هوایی کنیم.

کارگردان مستند "کریم چوپون" اظهار کرد: این مستند 40 دقیقه‌ای به سفارش صدا و سیمای ایلام برای پخش سراسری از شبکه اول سیما و شبکه شما تولید می‌شود و تصویربرداری و تدوین آن را نیز خود بر عهده داشته‌ام. همچنین نویسنده و گوینده متن آن محبوبه زارعی و حمیدرضا آشتیانی پور هستند و اشعار متن را عبدالجبار کاکایی سروده است.

 

کد مطلب 1398218

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