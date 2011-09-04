استان ایلام با "سرزمین پدری" معرفی شد

عبدالستار کاکایی تهیه کننده و کارگردان "سرزمین پدری" درباره این مستند به خبرنگار مهر گفت: این اثر 40 دقیقهای با تصویربرداری هوایی از استان ایلام ساخته شده است و با استفاده از یک هواپیمای کوچک طی 35 ساعت تاریخچهای از استان ایلام را در آن نمایش دادهایم.
وی افزود: علاوه بر تاریخچه، مروری بر وضعیت جغرافیایی ایلام داشتهایم و تصویربرداری نیز طی سه سفر در فصل زمستان و ابتدا و انتهای بهار انجام شد که در این مدت سعی کردیم مناطق جنگی از میمک تا فکه را تصویربرداری هوایی کنیم.
کارگردان مستند "کریم چوپون" اظهار کرد: این مستند 40 دقیقهای به سفارش صدا و سیمای ایلام برای پخش سراسری از شبکه اول سیما و شبکه شما تولید میشود و تصویربرداری و تدوین آن را نیز خود بر عهده داشتهام. همچنین نویسنده و گوینده متن آن محبوبه زارعی و حمیدرضا آشتیانی پور هستند و اشعار متن را عبدالجبار کاکایی سروده است.
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