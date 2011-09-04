"جشنواره ماه" هوایی تازه در تئاتر آذربایجان شرقی/ آشتی با حوزه هنری

فرزین ریحانی راد، مسئول واحد نمایش حوزه هنری آذربایجان شرقی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: حضور هنرمندان شاخص ئتاتر آذربایجان شرقی در این جشنواره از ویژگیهای مثبت این دوره از جشنواره استانی تئاتر ماه است.

وی افزود: هنرمندان تئاتر با حوزه هنری قهر بودند، اما خوشبختانه در این دوره حضور پررنگ هنرمندان و چهره های مطرح استان را شاهد هستیم.

وی مهمترین شاخصه این جشنواره را ارائه کارهای نو دانست و گفت: آثار پذیرفته شده و پذیرفته نشده جشنواره های دیگر در این دوره جشنواره استانی تئاتر ماه حضور ندارند و تاکید بر اجرای آثاری بوده که برای اولین بار و تنها برای این جشنواره کار شده اند.

ریحانی راد اضافه کرد: همچنین سعی شده جشنواره به لحاظ محتوایی ویژگیهای دینی و انسانی داشته و کیفیت آثار به شدت مورد توجه بوده است.

مسئول واحد نمایش حوزه هنری آذربایجان شرقی، گفت: در کنار اجرای نمایش برای افزایش بار علمی جشنواره، ورکشاپ "نقالی و هنجارها و شاخصهای آن" جهت آشنایی هنرمندان استان با هنر نقالی به شکل آکادمیک و علمی، توسط دکتر اردشیر صالح پور، پژوهشگر تئاتر و مدرس دانشگاه و مجری کارشناس رادیو و تلویزیون برگزار خواهد شد.

این کارگردان تئاتر اضافه کرد: در کنار این ورکشاپ اجرای برنامه نقالی توسط مرشد ولی الله ترابی، تنها بازمانده نقالان ایران را خواهیم داشت، که حضور وی برای اولین بار در استان و همزمان با جشنواره تئاتر ماه بازخورد مثبتی به همراه خواهد داشت.

وی در رابطه با بازبینی آثار شرکت کننده در این جشنواره، گفت: بازبینی ها از روز اول شهریور با داوری پنج اثر در شهر مرند آغاز شد و نمایش "آرمان" به نویسندگی و کارگردانی جواد قامتی به بخش نهایی راه یافت.

ریحانی با بیان اینکه در روز دوم بازبینی ها چهار نمایش در شهر بناب داوری شدند و نمایش "کنار شیر آتش نشانی " کاری از بهرام حسن بابایی به نوشته دکتر ناظر زاده کرمانی برگزیده شد، افزود: در روز سوم نیز نمایش "زنده تا ابد" به کارگردانی یوسف سلیمانی از میان دو اثر شرکت کننده در شهر اهر به بخش نهایی جشنواره راه یافت.

فرزین ریحانی راد گفت: هفت نمایش "شبیه شیدا" به کارگردانی علی پوریان، "تبار خون" به کارگردانی زیبا فرج الهی، "رؤیای نگهبان آب های گمشده" به کارگردانی مهدی مددی، "لیلا در آینه" به کارگردانی شهرام احمدی، "می خواستم اسب باشم" به کارگردانی سیامک افسایی، "در یک خانواده ایرانی" به کارگردانی مرضیه محمد زاده، "شیر و خط" به کارگردانی مهدی نورزاد، از میان 20 اثر شهر تبریز برای حضور در مرحله نهایی جشنواره انتخاب شدند.

مسئول واحد نمایش حوزه هنری آذربایجان شرقی گفت: جشنواره استانی تئاتر ماه از روز 22 شهریور آغاز می شود و آثار راه یافته به مرحله نهایی در سالن اقبال آذر و استاد مقبلی در مجتمع فرهنگی هنری تبریز و سالن استاد صادقی و سالن اصلی خانه تئاتر تبریز به تبع تکنیک کار شده در سالنهای قاب عکسی و بلک باکس اجرا خواهند شد.

وی موضوعات این جشنواره را در عرصه های دینی، اجتماعی، بیداری اسلامی، دفاع مقدس عنوان کرد و یادآور شد: مراسم اختتامیه این جشنواره روز جمعه 25 شهریور 90 برگزار و برترین­های جشنواره در شاخه های مختلف معرفی خواهند شد.

گفتنی است، حسین علی شوندی، معاون مرکز هنرهای نمایش حوزه هنری کشور، شهرام خدایی، سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی و فرزین ریحانی راد، کارگردان تئاتر و مسئول واحد نمایش حوزه هنری استان هیئت داوران جشنواره استانی تئاتر ماه بودند.