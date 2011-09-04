اسلامی در این باره به خبرنگار مهر گفت: سیدعلی اکبر محلوجیان نگارش این مجموعه تلویزیونی را بر عهده داشته و اصلاحات لازم هم انجام شده است. در حال حاضر فیلمنامه در شبکه مطالعه میشود. بعد از گرفتن کد تولید وارد مرحله پیش تولید میشویم.
وی در پاسخ به این سئوال که شنیده میشود این مجموعه برای رمضان سال آینده تهیه میشود؟ توضیح داد: نمیدانم برای رمضان شبکه دو هست یا نه؟ این مسئله را باید مدیران شبکه دو تصمیم بگیرند، اما به ما گفتند این مجموعه باید امسال کلید بخورد.
مجموعه تلویزیونی "نیلوفر و باران" در 30 قسمت 35 دقیقهای به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو تهیه میشود و داستان درباره نوجوانی 15 ساله به نام مصطفی است که سردسته بچههای محل محسوب میشود.
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