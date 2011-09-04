طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در هرمزگان آغاز شد

عبدالمجید عبدلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: با توجه به افزایش تقاضا برای خرید لوازم التحریر، پوشاک، کیف و کفش و سایر ملزومات تحصیلی، ضرورت نظارت بر قیمت، تأمین و توزیع کالاهای اولویت دار در این ایام ضروری است.

وی بیان کرد: طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس از تاریخ 10 شهریور ماه سال جاری آغاز شده و تا 10 مهرماه سال 90 به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان بازرگانی هرمزگان تأکید کرد: رسیدگی به گزارشات و شکایات مردمی در اولویت کار بازرسی قرار دارد و شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را با تلفن 124 سازمان بازرگانی در کلیه ساعات شبانه روز اطلاع دهند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود و شهروندان می توانند نتیجه گزارشات خود را از همین طریق پیگیری کنند.