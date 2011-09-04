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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۳۵

جشنواره فرزندان مهر بهزیستی کشور در اراک آغاز می شود

جشنواره فرزندان مهر بهزیستی کشور در اراک آغاز می شود

اراک - خبرگزاری مهر: جشنواره فرزندان مهر بهزیستی کشور فردا در اراک آغاز می شود.

  مدیرکل بهزیستی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر دراین باره گفت: در این جشنوراه  هزار و 100 نفر از فرزندان دختر و پسر مراکز شبانه روزی بهزیستی کشور در استان مرکزی حضور می یابند.

 حامد افراسیابی افزود: جشنواره فرزندان مهر بهزیستی  با هدف غنی سازی اوقات فراغت فرزندان مراکز شبانه روزی بهزیستی سراسر کشور از 13 لغایت 24 شهریور امسال به میزبانی بهزیستی استان مرکزی برگزار خواهد شد.

افراسیابی گفت: در مرحله اول این جشنواره از 13 لغایت 19 شهریور با حضور فرزندان دختر و مرحله دوم از تاریخ 19 لغایت 24 شهریور باحضور فرزندان پسر بهزیستی کشور برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان بهزیستی کشور در 6 رشته ورزشی تنیس روی میز، آمادگی جسمانی، شطرنج، فوتسال، دو میدانی و شنا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1398238

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