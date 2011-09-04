موج جدید ورود گردشگر به اردبیل آغاز شد/ سرعین میزبان 5 میلیون مسافر

به گزارش خبرنگار مهر، مناطق توریستی شهرستان سرعین، خلخال، نیر، کوثر و مشگین شهر نسبت به سایر جاهای استان پذیرای مسافران جدید شده است.

فرماندار شهرستان سرعین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قبل از ماه رمضان پنج میلیون گردشگر وارد این شهر شده بود که در روزهای اخیر این تعداد گردشگر افزایش یافت و تا پایان شهریور ماه بیش از این میزان می شود.

کاظم دبیر اعلام کرد: با توجه به برنامه ریزی هایی که امسال برای افزایش گردشگر انجام داده شده بود مدت اقامت گردشگران نسبت به گذشته به دو روز افزایش یافته است.

وی افزود: احداث سالن نمایش پنج بعدی، ساماندهی برخی از آبگرمها، و نظارت دقیق به وضیعت هتلها و مکانهای گردشگر پذیر سبب افزوده شدن مسافران شده است.

دبیر با بیان اینکه در ماه رمضان میزان اقامت مسافران بیشتر بود افزود: مسافران به دلیل هوای مناسب این شهرستان ترجیح دادند بیشتر روزهای ماه رمضان را در شهر توریستی سرعین بگذارنند.

تعداد گردشگران شهر سرعین افزوده شد

شهردار سرعین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به سابقه ای که در سالهای گذشته از ورود مسافر در ایام تعطیلات آخر تابستان وجود دارد پیش بینی می شود در روزهای آخر شهریور ماه میزان مسافران سرعین تا یک و نیم میلیون نفر برسد.

مهدی هدایتی اضافه کرد: برای اینکه در طول سال شهرستان سرعین پذیرای مسافران زیادی باشد توافقنامه برنامه سازی رادیویی و تلویزیونی در این شهر با مرکز صدا و سیمای اردبیل به عمل آمد.

وی افزود: بر اساس این توافقنامه در طول سال برنامه های مختلف فرهنگی با موضوع شهر توریستی سرعین از سوی صدا و سیما تولید و پخش می شود.

هدایتی همچنین از ساماندهی چادرهای مسافران در سطح پیاده روها و انتقال آنها به جای مناسب خبر داد و عنوان کرد: برای حل مشکلات ترافیک و آب آشامیدنی و مسائل بهداشتی نیز برنامه های مدونی در دست اقدام است.

با اینکه به گفته مسئولان امسال مشکل ترافیک شهر سرعین حل شده است ولی همزمان با تعطیلات عید فطر و بعد از آن هر روز به تعداد مسافران شهرستان سرعین افزوده می شود طوریکه به دلیل نبود اسکان در مراکز اقامتی بیشتر مسافران در اطراف چادر زده اند و ترافیک سنگینی در شهر حاکم است.

به گزارش مهر، شهرستان نمین نیز جزو شهرستانهایی است که این روزها پذیرای مسافران و گردشگران زیادی است.

تفرجگاه جنگلی فندقلو از جمله مناطق گردشگری مهم این شهرستان است که به دلیل داشتن آب و هوای بکر و خنک و 16 هزار هکتار مرتع و جنگل طبیعی هر روز به تعداد گردشگران آن افزوده می شود.

جنگل فندقلو که پوشیده از انبوهی درخت فندوق است به دلیل آغاز فصل برداشت میوه فندق، مسافران زیادی از داخل و خارج استان در این منطقه حضور می یابند.

از طرفی وجود پیست اسکی و راه اندازی تنکابین در این منطقه از اردیبهشت ماه سالجاری باعث شده است گردشگران رغبت زیادی برای حضور در این منطقه پیدا کنند.

ترافیک سنگین در جادهای اردبیل حاکم شد

جاده های خلخال- اسالم، اردبیل- میانه، گردنه حیران، نیر به اردبیل ،مشگین شهر و کوثر مسیرهایی هستند که تردد و ترافیک سنگینی در آنها حاکم است.

همچنین این روزها شهرستان کوثر نیز به طور شگفت انگیزی با حجم زیاد ورود گردشگر مواجه است.

مناطقی چون آبگرم گیوی ، مناطق ییلاقی و کوهستانی، ، پارک ها و مراکز تفریحی طبیعی از جمله مکانهایی است که بیشترین گردشگر را دارد.

یکی از مسافران که مسیر خلخال به اسالم را برای گشتن انتخاب کرده است در گفتگو با خبر نگار مهر اظهار داشت: استان اردبیل از پتانسیل های خوبی برخوردار است و آب و هوای خاص این منطقه سبب شده است اقامت ما در این استان بیشتر شود.

امکانات راحتی گردشگران فراهم شود.

رعنا ایمانی افزود: فضاهای طبیعی در این استان زیاد است که اگر امکاناتی برای راحتی مسافران ایجاد کنند بهتر است.

وی که از استان اصفهان مهمان اردبیل شده است عنوان کرد: برخی از جاده های این استان نیاز به رسیدگی دارد تا ما مسافران با احساس امنیت بیشتری سفر کنیم.

یکی دیگر از مسافران در محل گردشگری جنگل فندقلو نیز به خبرنگار مهر اظهار داشت: وجود چنین منطقه ای در دنیا کم نظیر است، اگر امکان دارد مسئولان کاری کنند تا همه مردم ایران از وجود این منطقه با خبر شوند.

عباس فاطمی از خشک شدن و از بین رفتن برخی از درختان این منطقه انتقاد کرد و افزود: به نظرم هر سال باید به تعداد یک درختی که در منطقه خشک می شود چندین نهال کاشته شود تا کل جنگل حفظ شود.

وی عنوان کرد: حفاظت از نعمتهای خدادادی وظیفه همه ماست و باید گردشگری که به این مناطق می آید با این نیت سفر کند.

یادآور می شود، پارکها و بیشتر فضاهای اردبیل از جمله اطراف دریاچه شورابیل نیز همانند سایر جاهای این استان پذیرای مسافران زیادی از شهرهای دور و نزدیک کشورمان است.

همچنین آبگرمهای حاشیه دامنه سبلان از جمله شابیل، قینرچه و قوتور سویی که اطراف آن به دلیل بارندگی برف هفته گذشته هنوز پوشیده از برف است، مملو از مسافر است.

بنا به اعلام فرمانداریهای سطح استان اردبیل تمام ارگانهای ذی ربط به مانند روز های اول تابستان از آمادگی کامل برای خدمات رسانی و پذیرایی از مسافران برخوردارند.