تحقق 93 درصدی تعهدات اشتغالزایی در شهرستان دلیجان

احمد آزاد با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعهد 4 ماهه اول امسال شهرستان دلیجان در حوزه ایجاد بسترهای شغلی جدید در شهرستان رقمی معادل 684 فرصت شغلی جدید بود که با تلاش صورت گرفته تا کنون 635 فرصت شغلی جدید در شهرستان دلیجان محقق شده است.
وی ادامه داد: تا پایان سال جاری باید 1100 فرصت شغلی دیگر در شهرستان دلیجان ایجاد شود تا تعهد 2 هزار و 472 فرصت شغلی جدید شهرستان در سال 90 محقق شود.
فرماندار شهرستان دلیجان نرخ بیکاری شهرستان دلیجان را 4 درصد عنوان کرد و گفت: امید است با رفع مشکل کم آبی شهرستان، امکان تحقق اهداف اشتغالزایی دولت در شهرستان هر چه سریعتر فراهم شود.
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