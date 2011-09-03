حوزه هنری پناهگاه طنزپردازان/ استعدادهای جدید طنز را نادیده نگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ رضا رفیع نویسنده، روزنامه‌نگار و طنزپرداز با اشاره به توفیق جشنواره طنز مکتوب در برقراری ارتباط با مخاطبان گفت: از آنجا که حوزه طنز کشورمان با کمبود نشریات روبه‌روست، برگزاری جشنواره‌هایی مانند طنز مکتوب نقش مهمی در بسترسازی، هدایت و رشد استعدادهای طنزپردازی دارد.

این طنزپرداز با ابراز تاسف از کمبود نشریات طنز در فضای ادبی کشور افزود: کمک اصلی به طنزپردازی از طریق نشریات انجام می‌گیرد و انتظار می‌رود که حوزه هنری با انتشار نشریات طنز، بیش از پیش به جریان طنزپردازی کمک کند، چرا که این سازمان یکی از حامیان طنز و پناهگاهی برای جریان طنزپردازی است.

رفیع گفت: برای بهتر برگزار شدن جشنواره طنز مکتوب، بهتر است در دوره‌های جدید جشنواره، از استعدادهای جدید در طنزپردازی دعوت شود. زیرا انتخاب مکرر افراد پیشین، سد راهی برای حضور افراد جدید شده و این ممکن است به ناامیدی آنها منجر شود.

وی همچنین تشکیل کارگاه‌های آموزش طنز پردازی را پیشنهاد داد و گفت: در این کارگاه‌ها فقط نباید به مقولات طنز پرداخته شود. بلکه نیاز است با حضور خود طنزپردازان، جشنواره‌های طنز در این کارگاه‌ها ارزیابی و نقاط ضعف و قوت آنها برطرف شود.



